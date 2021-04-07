بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ مايا دياب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام" تشارك بها متابعيها.

وظهرت مايا بـ بالطو باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة وواسعة، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مايا مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وتحرص الفنانة مايا دياب دائما على تتوع إطلالتها بين الفساتين السواريه الطويلة والقصيرة والكاجوال.

ويذكر أن أخر أعمال المطربة مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.