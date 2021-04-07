ما سر تزايد الكحة أثناء الليل؟.. إليك طرق التخفيف منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتبر الكحة أمرًا مزعجًا، خاصة عند ظهورها في ساعات الليل عند النوم، لتجعل الشخص في ساعات الليل عاجزًا عن نومه، وقد يساعد شرب السوائل والمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية ومزيل احتقان على تخفيف تلك الكحة ليلًا.

وهناك عدد من الأسباب التى تزيد من حالة الكحة ليلا، والسبب الرئيسي لها هو الجاذبية، حيث يبدأ المخاط فى التجمع تلقائيا فى الجزء الخلفي من الحلق، حيث يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تفاقم المشكلة في الأنف والحلق، مما يزيد من حدة السعال أثناء الليل، وفق ما ذكر موقع everydayhealth، الذي قدم مجموعة من النصائح والعلاجات للتعامل مع حالات الكحة ليلًا، والتخفيف من حدوثها.

-تعمل أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية مع طارد للبلغم على إزالة المخاط والإفرازات الأخرى للسعال المنتج حتى تتمكن من التنفس بسهولة، وينصح بتناولها قبل النوم.

-خذ مثبطًا للسعال، فغالبًا ما تحتوي علاجات السعال التي تصرف بدون وصفة طبية على ديكستروميتورفان، والذي قد يوفر راحة مؤقتة من السعال الجاف المتقطع.

-تناول الشاي الأخضر، قبل الذهاب إلى النوم فكان الشاي الساخن علاجًا للسعال لمئات السنين، وخلص مقال نُشر في أغسطس 2014 في Frontiers in Microbiology إلى أن الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة قد يساعد أيضًا في حماية الجسم من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، بما في ذلك الأنفلونزا، أضف العسل لمزيد من الراحة (انظر النصائح الليلية أدناه).

-حافظ على رطوبتك، فيعتبر الحصول على كمية كافية من السوائل فكرة جيدة دائمًا، والأكثر من ذلك عندما تكون مصابًا بنزلة برد، حيث أن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد على ترطيب المخاط وزيادة إنتاجية السعال، وربما يساعد في مكافحة العدوى الماء مثالي، لكن حساء الدجاج المهدئ مهم أيضًا.

-تمتص المستحلبات، قطرات السعال فهي مفيدة لتسكين الحلق الجاف الخشن وتقليل الرغبة في السعال.

-تناول العسل

تم استخدام العسل كعلاج منزلي للسعال على مر العصور، وأظهرت الأبحاث أن إعطاء العسل للأطفال يقلل من السعال في الليل.

ولا يُنصح باستخدام العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بسبب الشوائب المحتملة وخطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع.

-استخدام المرذاذ

يضيف استخدام المرذاذ أو المرطب الرطوبة إلى الهواء، والتي يمكن أن ترطب ممرات الهواء، مما يقلل من احتمالية أن يوقظك السعال الجاف المتقطع.

-ارفع رأسك أثناء الراحة

النوم مع رفع رأسك يمكن أن يقلل من السعال الناتج عن التنقيط الأنفي الخلفي، فيساعد النوم بهذه الطريقة أيضًا على التخفيف من ارتجاع المريء (مرض الارتجاع المعدي المريئي)، والذي يمكن أن يسبب السعال.

- تركيبة علاج السعال الليلي

غالبًا ما تشتمل هذه الإصدارات من كل من مقشع ومثبطات السعال على مضادات الهيستامين، والتي قد تجعلك تشعر بالنعاس في العمل، لكنها ستساعدك على التوقف عن السعال للحصول على النوم الذي تحتاجه لتشعر بتحسن في الصباح.