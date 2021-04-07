بتصفيفة شعر الرستا وخواتم باسمه.. إطلالة رامز جلال في بوستر برنامجه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

شارك الفنان رامز جلال متابعيه وجمهوره صورة جديدة لبوستر برنامجه الجديد "رامز عقله طار"، المقرر عرضه في رمضان 2012، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر،

قريبا إن شاء الله رمضان 2021".

وظهر رامز حاملا فانوس في يده، وارتدى رامز كارديجان باللوني النبيتي، ونسق أسفله قميصا باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، وحذاءً باللون الأسود.

وظهر رامز بشعر باللون الأحمر الناري، واختار تصفيفة الشعر الرستا، وارتدى مجموعة خواتم باسمه.