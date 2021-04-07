هبة مجدي تتألق في إطلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ"إنستجرام".

وتحرص الفنانة الشابة على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" أو "فيسبوك".

وتألقت بفستان بمزيج من الألوان الأسود والأزرق والبرتقالي، مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب باللون الأسود.

و اعتمد مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وخاتم، وإنسيال، ساعة يد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو كليب غنائي اسمه "أهلا بيك" يجمعها مع زوجها الفنان محمد محسن، حيث تقوم ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".