فساتين خطوبة بألوان ربيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:47 مساءً -

بدأ الربيع شهر الورود والألوان الناعمة والمناسبات السعيدة، حيث تتخلص خطوط الموضة من الأصواف والجلود والطبقات السميكة، وترحب بالحرير والستان والشيفون، أما إن كنت عروس ربيع ٢٠٢١، فأنت على موعد مع قائمة ألوان ربيعية ناعمة، مستوحاة من ورود الفصل، تعرفي إليها.



الموف الباستيل:

درجة فاتحة من درجات الموف الباستيل



أول لون جديد يميز هذا العام، وهو درجة فاتحة من درجات الموف الباستيل، والمستوحاة من أول زهور الربيع والتي تكون بيضاء اللون وبها شعيرات من الأزرق والموف.

هذا اللون مناسب للشبكة البلاتينية والبيضاء، وهو مناسب أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة والمحمرة، ومثالي للعروس الناعمة والهادئة، وكذلك يعتبر الاختيار المثالي لحفلات النهار والأماكن المفتوحة وكتب الكتاب، حيث يقترب لونه بشدة للون الأبيض الملائكي.

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الأزرق السماوي:

قصات ناعمة مع اللون الأزرق السماوي وطبقات من التطريز



درجة شديدة النعومة من الأبيض المخالط للزرقة، وهو لون من قائمة ألوان الباستيل الهادئة الربيعية، إلا أن موضة هذا العام تقرنه مع الأقمشة اللامعة كالستان، وكذلك وضعه المصممون مع طبقات كاملة مطرزة ومشغولة بالفرو والريش القصير والإكسسوار، لكي يأخذ طابعاً مميزاً ولامعاً رغم هدوء درجته واقترابها للبياض.

وأخيراً الزيتي المخالط للفستان الأوف وايت، واحد من الألوان المستوحاة من الطبيعة، حيث يشبه الزهرة قبل تفتحها، ويعتمد على قماشة ستان ناعمة من اللون الأبيض المائل للزيتي الفاتح، بينما يظهر اللون الزيتي المسود بقوة في ذيل الفستان فقط.



الكاشمير:

قصات ناعمة مع اللون الأزرق السماوي وطبقات من التطريز



الكاشمير موضة لن تغادرنا قريباً، مستمر منذ أكثر من ٤ سنوات، ولازال مسيطراً على ألوان الفساتين، يعتبر من الألوان المحايدة التي تليق بكل درجات البشرة، وكل أشكال الإكسسوار وألوانه، هذا العام تسيطر الخامات الشفافة من التل والشيفون على تصميمات فساتين الخطوبة والسهرات، مع عودة قوية للتطريز على كامل التنورة القصيرة أو منطقة الصدر، مما يوحي بوجود أكثر من قطعة أو طبقة في الفستان.



الذهبي الفاتح:



أخيراً ظهرت درجة بين الذهبي والبيج، ناعمة بدون بهتان، وأنيقة بدون لمعة مبالغ فيها، لا تفضلها الرقيقات، هذا اللون الجديد القريب للميتاليك، يسيطر على فساتين الخطوبة الربيعية لعام ٢٠٢١، وهو مناسب لكل درجات البشرة، يفضل أن ترتديه مع إكسسوارات ذهبية، وحقيبة وحذاء من اللون الأسود.

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اللون الأساسي:

الأحمر برفقة قصة البليسيه كثيرة الكسرات



الأحمر والأخضر والأزرق بألوانها الأساسية البسيطة بدون أي مسميات لدرجة اللون، يعودون للظهور على الساحة، ولكن برفقة قصة البليسيه كثيرة الكسرات، وبقصات على شكل V، والتي تعطي جرأة وعصرية للألوان الأساسية وتلفت النظر للتصاميم البسيطة الموضة منذ نهاية العام الماضي.



اللون الأسود:



ملك الألوان لا تبطل موضته يوماً ولكنه منتشر بين فساتين السهرة لهذا العام، ولكن هذا لا يغير من طبيعة أنه ثقافي ليس لوناً احتفالياً ولا يفضل ارتداؤه لعروس، إلا أنه لازال خياراً آمناً ومثالياً لكل أنماط الجسم، خاصة مع خامة الجلد التي تجاوزت موسمها، لتنتشر كموضة لأول مرة منذ سنوات طويلة في الملابس الصيفية.

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