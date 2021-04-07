إطلالات ربيعية مواكبة لموضة 2021 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:47 مساءً - ظهرت النجمات العربيات بعدد من الأزياء المختلفة التي تواكب أحدث صيحات موضة ربيع 2021، وذلك بأسلوب يليق بذوق كل فنانة؛ حيث فضل بعضهن الاعتماد على الصيحات الأنثوية والعصرية، بينما فضلت أخريات ارتداء إطلالات مريحة بصيحة الأزياء المطبعة لتليق بهذا الفصل، ومن وحي أبرز الإطلالات نرصد لكِ اليوم هذه الخيارات؛ لتستوحي منها أفكاراً تليق بإطلالاتك.



تنسيق التنورة ذات الشراشيب اللامعة من درة

تنسيق التنورة ذات الشراشيب اللامعة من درة -الصورة من حسابها على الانستغرام



برزت صيحة تنورة الشراشيب في عروض أزياء 2021 بشكل كبير، حيث قدمت دور الأزياء تصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق، لذا تزينت الممثلة التونسية، درة، بتنورة الشراشيب القصيرة والمصممة بقَصَّة عمودية من توقيع علامة Elisabetta Franchi، وأكملتها ببلوزة بدرجة السومو الزهري مصممة بأكمام منفوخة وطويلة مع خصر ضيق، لتظهر بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال.

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ياسمين رئيس ببلوزة بأكمام منفوخة

ياسمين رئيس ببلوزة باكمام منفوخة -الصورة من حسابها على الانستغرام



منذ ربيع العام الماضي لُوحِظَ رواج موضة الأكمام المنفوخة بشكل كبير، خاصةً من قِبَلِ النجمات، وتعود هذه الموضة إلى حقبة الثمانينيات التي عُرفت في تاريخ الأزياء بأنها عصر التغيير الجذري، ومن وحي أحدث إطلالات الممثلة المصرية، ياسمين رئيس، نلهمك إطلالتها ببلوزة لامعة زهرية مصممة بربطة واسعة للخصر مع أكمام طويلة ومنفوخة، وأكملت اللوك ببنطال الجينز الواسع الذي لا تختفي موضته على مَرّ العصور، مع حذاء بكعب أحمر للوك بسيط وأنيق.

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التنورة المنقطة ذات الطبقات المتعددة من العنود بدر

التنورة المنقطة ذات الطبقات المتعددة من العنود بدر -الصورة من حسابها على الانستغرام



لا شك أن التنورة متعددة الطبقات من القطع الأنثوية التي تعطي جسم المرأة نعومة ورقة، ولأن صيحة الأزياء المنقطة ترافقنا لموسم آخر بعد أن سجلت حضوراً لافتاً على مدرجات عروض الأزياء الجاهزة لموسم الربيع، فقد اعتمدت مصممة الأزياء والمدونة السعودية، العنود بدر، هذه الصيحة بارتداء تنورة زرقاء بطبقات متعددة منقطة بالأبيض، مع بلوزة بيضاء بأكمام عريضة مصممة بنقوش صيفية، إلى جانب حذاء أصفر من الباستيل لخيار صيفي باهر.

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الفستان المطبع من ملك قورة

الفستان المطبع من ملك قورة -الصورة من حسابها على انستغرام



الأزياء المطبعة بالزهور تُعَد من الصيحات الربيعية التي تسهِّل عليك عملية البحث عن أزياء تواكب الموضة، وتضمن لك مظهراً حيوياً مميزاً، لذا تألقت الممثلة المصرية، ملك قورة، بفستان أبيض قصير بأكمام طويلة مزين بربطة ناعمة للخصر ومطبع باللون الأصفر، الذي يُعَدُّ من أكثر الألوان رواجاً لهذا الموسم، ونسقت ملك هذه الإطلالة مع حقيبة حمراء وأقراط ذهبية طويلة للوك مميز.

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