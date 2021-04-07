موضة حقائب السلة لربيع وصيف ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:47 مساءً - اختيار قطع الملابس والإكسسوارات في كل فصل يحاكي بيئته، بمعنى أن طبيعة كل فصل تنعكس على الصيحات الرائجة به، ومن الصيحات الرائجة في ربيع وصيف ٢٠٢١ الحقائب السلة، أو بمعنى آخر المصنوعة من الخوص، وهي تناسب الأجواء الربيعية والصيفية.

من أشهر أشكال حقائب السلة الحقيبة التي تستخدم لوضع الطعام في النزهات





كما أن حقائب السلة تذكرنا بشيئين متعلقين بفصل الصيف الأول هو الذهاب إلى الشواطئ؛ حيث إن أغلب حقائب الشاطئ مصنوعة من الخوص ويتم وضع أغراضنا الخاصة بها، كما يتم الاعتماد في تزيينها على الرسومات والإكسسوارات الملونة التي يتمثل بها فصل الصيف المبهج ويناسب الأجواء الشاطئية المريحة.

من أهم عناصر حقيبة السلة هو تزينها بمختلف الأشكال

أيضا اضافة الجلد لها جعلها تتناسب مع إطلالات مختلفة

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والشيء الآخر هو النزهات، حيث إن حقيبة نزهات الحدائق التي يتم وضع الطعام بها تكون مصنوعة من الخوص، ويمكنك أنت أيضاً أن تعتمدي حقيبة من الخوص لتأخذي أغراضك التي تحتاجينها في النزهة، خاصة وأن قضاء يوم في الهواء الطلق واحد من أجمل متع الربيع والصيف للتمتع بموسم الزهور المتفتحة.

اضافة الجلد لتصميمات حقائب السلة أعطاها مظهر مختلف



وكل هذا الأسباب جعلت دور الأزياء العالمية تحول حقائب السلة التقليدية بتفصيلها البسيطة إلى صيحة تنافس باقي الصيحات على منصات الموضة والأزياء، حيث تحولت حقيبة السلة إلى قطعة يمكن اعتمادها مع مختلف قطع الملابس الربيعية والصيفية، كما أن أشكالها تنوعت بين الكبيرة والصغيرة، وتم مزج الجلد معها ليضيف بعداً جديداً في تصميمها، ومن أشهر دور الأزياء التي أضافت لمجموعتها الربيعية والصيفية في موسم ٢٠٢١حقائب السلة دار "Christian Dior" ، دار "Altuzarra".

يفضل تنسيق حقائب السلة مع الفساتين الصيفية الفضفاضة



ومن خلال عروض هاتين الدارين نجد أن الخيار الأفضل للتنسيق مع حقيبة السلة هي الفساتين، وهذا لا يمنع اعتمادها مع الجينز وخاصة الحقائب الكورس منها، ولكن مع الفستان تعتبر خياراً مميزاً ويعكس الأجواء الربيعية والصيفية التي تتميز بملابسها الفاتحة والفضفاضة.

تتميز حقائب السلة بتزينها بأكسسوارات ملونة مناسبة للاجواء الربيعية والصيفية

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