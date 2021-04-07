معرض Watches & Wonders 2021 يقدّم آخر تصاميم الساعات الفاخرة لأهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:47 مساءً -

مع انطلاق معرض Watches & Wonders بنسخته الرقمية لعام 2021 صباح اليوم 7 أبريل في جنيف، عمدت العديد من أهم الدور العالمية المتخصصة في ابتكار أروع التصاميم وأرقاها إلى الكشف عبر الإنترنت عن آخر ابتكاراتها المتميزة للمرأة والرجل الساعيان إلى تزيين معصمهم بفخامة دائمة. وقد جاءت علامتا شوبارد Chopard وهوبلو Hublot الفاخرتان من ضمن تلك الدور، مقدمةً موديلات ساعات تحبس الأنفاس .

في ما يلي، تستعرض لك "الخليج 365" أبرز وأحدث إصدارات الساعات الفاخرة من دور شوبارد Chopard وهوبلو Hublot ضمن معرض Watches & Wonders 2021، فانتقي منها لأجمل لمختلف إطلالاتك سواء أردتها كاجوال أو للمناسبات المسائية الراقية.

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ساعات شوبارد Chopard في أعلى القائمة ضمن معرض Watches & Wonders 2021

ساعة Happy Diamonds Joaillerie

ساعة Happy Diamonds Joaillerie

كشفت دار شوبارد Chopard خلال معرض Watches & Wonders 2021 عن مجموعتها الفاخرة من الساعات الراقية، والتي جاءت من ضمنها ساعة Happy Diamonds Joaillerie التي تعد شلال من الألماس الساحر، من خلال تصميمها الخلاب من الذهب الوردي والزينة بالألماس وعرق اللؤلؤ التاهيتي الرمادي، بالإضافة إلى حبات الألماس المتراقصة.

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مجموعة ساعات Haute Joaillerie

مجموعة ساعات Haute Joaillerie

تعد مجموعة ساعات Haute Joaillerie واحدة من الإصدارات الجديدة لدار شوبارد Chopard ضمن معرض Watches & Wonders 2021، حيث تثري هذه التحف الفنية المجوهرة تراث أحجار الألماس المتراقصة. هذه المجموعة تنفرد بألوانها والأحجار الكريمة بشكل marquise التي تزينها بأسلوب مفعم بالأنوثة.

ساعة L’Heure du diamant

ساعة L’Heure du diamant

تضم ساعة L’Heure du Diamant جميع العناصر اللازمة لإبداع عمل فني؛ بما في ذلك الأبعاد الفنية والتقنية والرمزية والحرفية والتراثية، فتسموا بها معاً إلى أرفع الدرجات الإبداعية. يُسلط الضوء على بريق الألماس وشدة نقاءه من خلال تقنية الترصيع التاجي الرمزية للمجموعة، التي تركز على إبراز جمال كل حجر كريم، بينما يضفي عرق اللؤلؤ بدوره بانعكاساته المتلألئة.

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ساعة IMPERIALE

ساعة IMPERIALE

انضمت إلى مجموعة IMPERIALE المفعمة بالأنوثة والأناقة الفاخرة ساعة جديدة مصنوعة من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط ومرصّعة بالألماس. ويتألق ميناء الساعة بالزخارف الرمزية لهذه المجموعة، في حين يكتسي بحلة رقيقة وناعمة من عرق اللؤلؤ الأخضر المطعّج. هي تعبر هذه الساعة بلونها الطبيعي عن الأسلوب الفريد للمرأة الأنيقة.

كما أعيد تجسيد ساعة IMPERIALE الجديدة في إصدار أصيل مشبّع بالطابع النبيل والأنوثة الفاتنة. ويتألق ميناء الساعة بالزخارف الرمزية لهذه المجموعة، حيث زين بزخارف ناعمة بشكل لولبي متداخل guilloché.

ساعة Imperiale Moonphase

ساعة Imperiale Moonphase

تجسّد هذه الساعة لوحة فنية بديعة تخيم عليها قطعة سماء مرصّعة بالنجوم، وقد صنع ميناء هذه التحفة التقنية البارعة والمفعمة بالأنوثة من زجاج الأفينتورين الذي يبدو وكأنه مرصّع بالنجوم، ويتزين هذا الزجاج ذي البريق الناعم بالكوكبات النجمية الرئيسية الخمس في نصف الكرة الشمالي لتشكّل معاً خلفية لأكثر التقنيات روعة في عالم الساعات النسائية.

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ساعة Esperanza

ساعة Esperanza

هي ساعة مجوهرة من الزمرد ترمز للأمل. هي مرصّعة بالكامل بالأحجار الكريمة ليتألق ميناءها وسوارها ببريق أحجار الزمرد والألماس، وستكون أول موديل يطرح ضمن التشكيلة الجديدة في مجموعة (Red Carpet).

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ساعة L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony

ساعة L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony

من خلال هذه المجموعة من الساعات تحتفي شوبارد Chopard بفن المينا المزجج Grand Feu بفضل مهارات حرفيّ المينا في ورشات الدار. وقد شكلت زهور الفاونيا المستديرة الفاتنة مصدر إلهام لهذه الساعة المحدودة الإصدار المستوحاة من ساعات الجيب القديمة المزخرفة.

ساعات هوبلو Hublot بتصاميم راقية ضمن معرض Watches & Wonders 2021

من جانبها أطلقت علامة هوبلو Hublot الرائدة في تصميم أرقى الساعات وأفخرها، مجموعتها الجديدة ضمن معرض Watches & Wonders 2021، التي تتميز بطابعها الفريد كالعادة.

ساعة بيغ بانغ إنتغرال توربيّون فُل صفير

ساعة بيغ بانغ إنتغرال توربيّون فُل صفير

تقدّم هوبلو Hublot أقصى تجسيد لفنّ الإنصهار الذي تتقنه. هي ساعة جديدة بسوار مُدمج وعلبة مصنوعين خصيصًا من الصفير: إنجازٌ يؤكّد مرّة جديدة البراعة التقنيّة والخبرة الاستثنائية اللتين اكتسبتهما العلامة في مجال تشكيل الصفير.

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ساعة بيغ بانغ إنتغرال توربيون هاي جويلري

ساعة بيغ بانغ إنتغرال توربيون هاي جويلري

تعدّ هذه الساعة القطعة الـ٣۰ الفريدة من ساعات الدالر الراقية "هاي جويلري"، وهي ذات بنية مذهلة مرصّعة بـ٤۸٤ حبّة من الماس بتقطيع باغيت.

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ساعة بيغ بانغ سان بلو 2

ساعة بيغ بانغ سان بلو 2

تكشف هوبلو Hublot بالتعاون مع مشغل الأوشام في لندن عن ثلاثي من الساعات المصنوعة من السيراميك محدودة الإصدار. جاءت هذه الساعة باللون الازرق والرمادي والابيض.

ساعة بيغ بانغ أونيكو يالو ماجيك

ساعة بيغ بانغ أونيكو يالو ماجيك

لا تزال عملية انتاج ساعة من السيراميك بلاللون الأصفر مهمة صعبة جداً.. إلا أنها ليست بالصعبة على دار هوبلو Hublot التي قدمت ساعة بيغ بانغ أونيكو يالو ماجيك، عاملةً على الدفع قدماً بمجال الابتكار. وهي تتوفر بإصدار محدود من 250 قطعة، وقد تم اطلاقها اليوم في معرض Watches & Wonders 2021.

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