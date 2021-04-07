«مبدخلش في المشاكل علشان قاصر»..أول رد من حلا الترك بعد صدور حكم ضد والدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت قصة الفنانة البحرينية حلا الترك، ووالدتها منى السابر، الرأي العام، بعدما صدر حكم الاستئناف ضد الأم، بسجنها لمدة عام مع النفاد، بسبب القضية التي رفعتها ابنتها عليها، لوجود خلافات مالية بينهما.

لتخرج حلا عن صمتها، بعد أسابيع من عدم الظهور والحديث عن القضية، خلال برنامج، mbc trending، قائلةً: «اخترت الصمت ولن أغير رأيّ وأرفض الحديث عن أموري العائلية على العلن وعبر السوشيال ميديا، أحب أمي وأقدرها وعلاقتي بها مستمرة ولا يمكن أن تنقطع».

وتابعت حلا، خلال حديثها، «عائلتي تأتي دائما في المرتبة الأولى، والأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بيني وبين والداي والخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات بين الزوجين مكانها في المحاكم، ولا يمكنني التدخل بهذه المشاكل لأني قاصر».

قرار المحكمة بشأن الأم منى السابر

وكانت قررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاد، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

مي العيدان تعلن تكفلها بالمبلغ المستحق على والدة حلا الترك

وكانت تضامنت الإعلامية مي العيدان، مع والدة حلا الترك، إذ كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، «قررت لمدة شهر فقط أن تكون إعلاناتي بسعر رمزي وسوف أتبرع بها لدفع المبلغ المحكوم به على الأم منى السابر، وكذلك مساعدة الطفلة اليتيمة التي تحتاج مبلغا لعلاجها بتايلاند».

وأضافت مي:«ننقذ الأولى من السجن والثانية من الموت لنكون إيجابيين ونستفيد من السوشيال ميديا».

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على المنشور التي شاركته، قائلةً،«رجاء جدا اللي غير جاد لا يدخل دايركت نهائيا، وقلنا الإعلان بسعر رمزي مو ببلاش، اللي يبي بلاش لا يدخل».