بعد وفاة طفلين بسبب «النودلز».. طبيبة نفسية توضح طرق إقناع الأطفال بالامتناع عن تناولها

القاهرة - سمر حسين - ماما

توفي طفلان شقيقان منذ ثلاثة أيام، بإحدى قرى دائرة مركز شرطة إدفو في محافظة أسوان، إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير «النودلز».

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، حيث لفظ طفل أنفاسه الأخيرة بمستشفى المحلة العام، بسبب ارتفاع ضغط الدم جراء تناول وجبة النودلز.

وتواجه بعض الأمهات صعوبة في اقناع أطفالهن بالامتناع عن تناولها، فهى من الوجبات التي يفضلها الأطفال.

وفي ذلك أوضحت هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أن اعتماد الأم على العصبية لتوصيل المعلومة تؤدى إلى عناد الطفل، ولكن توصيل المعلومة للطفل بدلائل مثل تسبب النودلز في الوفاة، تساعد على اقتناع الطفل واستقباله للمعلومة.

هالة حماد: يجب ابتعاد الأم عن ممارسة العنف كوسيلة للإقناع

وأضافت في حديثها لـ«هُن»، تحتاج الأم إلى أسباب لإقناع طفلها بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تمثل خطورة على صحته، مشيرة إلى أن تصفح الطفل للإنترنت وقراءة مثل هذه الحوادث الناتجة عن الوجبات السريعة تساعد على إقناعه بالابتعاد عنها.

ونصحت بالابتعاد عن ممارسة العنف كوسيلة لإجبار الطفل على الإقتناع لأنه يزداد عناده، «الطفل لما بيتقاله لا بيتضايق، لكن لما نقول أسباب بيقتنع حتى لو الطفل عنيد لأن كثرة أوامر الأم بتؤدى للعناد». واختتمت حديثها بضرورة احترام ذكاء الطفل، والتعامل معه بهدوء ما يساعد الأم على اقناعه.

وتواصل نيابة مركز إدفو بمحافظة أسوان، تحقيقاتها في واقعة وفاة طفلين شقيقين عقب تناولهما «نودلز» شعيرية سريعة التحضير، في إحدى قرى مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

بداية واقعة وفاة الطفلين

كانت الواقعة بدأت حينما اشترى والد طفل وطفلة شقيقين وجبة سريعة التحضير من إحدى المحلات في قريتهم بإدفو، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما وغسيل المعدة، وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتهما، ولكن بعد يومين تكرر الألم وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفيا فور دخولهما المستشفى.