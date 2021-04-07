الامارات | البريطانيون أنفقوا 608 ملايين دولارعلى الحلوى في اربعة اسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون أنفقوا 608 ملايين دولارعلى الحلوى في اربعة اسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن البريطانيين أنفقوا 439 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) على الحلوى قبل عيد الفصح خلال الأسابيع الأربعة الماضية بزيادة 34 % على الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت شركة نيلسن آي.كيو لأبحاث السوق أن مبيعات الملابس تضاعفت لتصل إلى 313 مليون جنيه إسترليني في حين زادت مبيعات مستلزمات البيوت 61 % ومستلزمات الحدائق 92 % بما يمثل زيادة إجمالية تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الشركة إن مبيعات البقالة عموما انخفضت 2.9 % في الأسابيع الأربعة مقارنة بالفترة التي سبقت والفترة التي أعقبت الإغلاق العام الأول في إنجلترا العام الماضي.

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