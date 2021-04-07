«لأنها مطلقة».. نزع «التاج واللقب» من ملكة جمال سريلانكا: «دخلت المستشفى».. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«لعدة لحظات فقط كملكة جمال قبل أن ينتزع منها اللقب عنوة»، صاحبت لحظة إعلانها ملكة جمال سريلانكا 2020 حالة من الهرج، بعدما انهارت الفتاة الفائزة باللقب فور إعلان فوزها، لتصاب بجروح وخدوش في رأسها، فضلا عن الدخول في حالة نفسية سيئة».

الفائزة باللقب هي بوشبيكا دي سيلفا، والتي شاركت في فاعليات مسابقة ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات، وخلال حفل الختام الذي أقيم على مسرح كولومبو، لم تستمر فرحتها طويلا، فقد تدخلت ملكة جمال العالم للمتزوجات كارولين جوري، وانتزعت منها اللقب.

غير جديرة بحمل لقب كونها مطلقة

وزعمت «جوري» أن «بوشبيكا» مطلقة وغير متزوجة وبالتالي هي غير جديرة بحمل لقب المسابقة المخصصة للمتزوجات فقط، ولا تصلح لمن تزوجت وطلقت، وبالتالي يجب نزع اللقب عنها في الحال.

نقل ملكة الجمال إلى المستشفى

وبالفعل انتزعت جوري التاج مع على رأس ملكة جمال سريلانكا ما أصابها بجروح وخدوش في رأسها، وقالت جوري: إنه طالما لا يجب أن تأخذه بوشبيكا، فإنه يحق للفائزة بالمركز الثاني في مسابقة ملكة الجمال، وبالفعل وضعت التاج على رأس الفائزة بالمركز الثاني، وبعد انتهاء الحفل نقلت ملكة الجمال للمستشفى، بفعل الخدوش والحالة النفسية السيئة».