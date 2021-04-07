رغم التطعيم.. خبراء يحذرون من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وسط الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، حذرت مجموعة من العلماء في الهند، من أن الأسابيع المقبلة قد تشهد زيادة طفيفة في حالات الإصابة والوفيات.

لقاحات COVID-19 وحدها قد لا تساعد

تم إصدار التحذير على الرغم من نجاح طرح لقاح كورونا.. لماذا ا؟

وفقًا للعلماء، لا يمكن للقاح وحده أن يوفر أمانًا بنسبة 100٪ ضد فيروس كورونا الجديد، وفقا لموقع thehealthsite.

ما هو الحل؟

نصح العلماء بأن أفضل طريقة للحفاظ على تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات هي التزام الأشخاص بالإجراءات.

ما هي هذه الإجراءات؟

على مدى الأشهر القليلة الماضية، اقترح الخبراء باستمرار أن الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفيروس التاجي القاتل هي الحفاظ على الإجراءات الوبائية مثل- ارتداء الأقنعة، والحفاظ على نظافة اليدين، والحفاظ على المسافة الجسدية.

وأشار العلماء: "التطعيم فقط لن يوقف انتشار المرض، لا بد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه".

ما الذي يجب فعله لوقف انتشار فيروس كورونا؟

أدوات مكافحة الوباء لا تزال كما هي، يجب اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد مثل ارتداء الأقنعة والابتعاد عن الزحام، وتدابير الاحتواء والاختبار بشكل أكثر كفاءة، ويجب تكثيف البنية التحتية الطبية وتكثيف حملة التطعيم.

4 أمور قد تسبب زيادة الإصابات:

- السلوك غير المسؤول من قبل الناس.

- التردد في الحصول على التطعيم.

- عدم ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح.

-عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي على الإطلاق.