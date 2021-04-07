بالأسود.. أنغام تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت المطربة أنغام، صورة جديدة استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت أنغام كارديجان باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت أسفله تيشرت بنفس اللون، مع بنطلون جينز باللون الغامق.

كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة.

يذكر أن آخر أعمالها أغنية "هو نفس الشوق" من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وإخراج عادل جمال.