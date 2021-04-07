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ياسمين رئيس تتألق في أحدث إطلالة لها عبر "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار بإطلالة ناعمة، وذلك خلال ما نشرته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ياسمين مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، كت بدون أكمام، وتميز بأنه منفوش من أسفل، ومكشوف عند منطقة الصدر، وبوجود حزام عند منطقة الخصر مزيج بالألوان الأسود، والأببض، والأصفر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر.

وارتدت إكسسورات مكونة من أسورة، وخاتم، وحلق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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