كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 07:34 مساءً - تُعَدُّ الأظافر إحدى علامات الأنوثة والجمال التي تحتاج إلى عناية واهتمام خاص، ولأن الكثيرات من النساء يواجهن مشكلة الأظافر الهشة والضعيفة ويسعين لحل هذه المشكلة، فسوف نساعدك اليوم بوصفة طبيعية بالأفوكادو وماء الورد؛ حيث تُعَدُّ من إحدى الطرق التي تعمل على محاربة هشاشة الظفر وتكسره وتغذيته لمنحه القساوة والقوة والمتانة؛ بسبب غنى هذه المواد بالفيتامينات والمعادن التي تُعيد للظفر رونقه وتساعد على تماسكه وصلابته.

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تقوية الأظافر بالأفوكادو وماء الورد



خلطة الأفوكادو وماء الورد لتقوية الأظافر

خلطة الأفوكادو وماء الورد لتقوية الأظافر



يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تعمل على حماية الأظافر من التشقق والصفرة، حيث تتميز هذه الثمرة بغناها بالزيوت المرطبة والفيتامينات المغذية لنسيج الظفر التي تحارب تكسره وتعمل على تقويته، لذا قومي بإحضار ثمرة من الأفوكادو واهرسيها جيدًا، ثم أضيفي ملعقة من ماء الورد، وامزجي الخليط حتى يتجانس للحصول على قوام مناسب، ثم وزعي الخليط على أظافرك باستخدام الفرشاة بالحركات الدائرية، ودلكيها لمدة 5 دقائق، واتركي المزيج على الأظافر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي يديك بالماء الفاتر، ورطبي يديك وأظافرك بزيت الأفوكادو أو الكريم المناسب لك، وننصحك قبل تطبيق المزيج بأن تنظفي أظافرك بالماء الفاتر وتقلِّميها بالمبرد الحديدي بالشكل المناسب لرسمة يديك، ويمكنك استخدام هذه الوصفة لثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر لتتمتعي بأظافر صحية لامعة.

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نصائح يومية لتقوية الأظافر

نصائح يومية لتقوية الأظافر



هناك عدة نصائح يومية تمكِّنك من تقوية أظافرك، ومنها ترطيب الأظافر وحمايتها من الجفاف عن طريق تدليكها بزيت الخروع أو زيت جوز الهند أو أحد الزيوت الطبيعية، وارتداء القفازات المطاطية عند القيام بالواجبات المنزلية، والحرص على دهن الأظافر بالمرطب قبل ارتداء القفازات، مع تجنُّب العادات السيئة التي تسبب ضعف وتكسّر الأظافر، مثل خدش بطاقات الشحن أو حك البقع على الأطباق أو فتح علب العصائر، إلى جانب اتباع نمط غذائي صحي ومتكامل غني بالزنك، وشرب كمية كبيرة من الماء لا تقل عن ثمانية أكواب في اليوم، وخصوصًا في فصل الشتاء، ونذكرك بأنه من الضروري تنظيف أظافرك وتجفيفها بشكل جيد؛ حتى لا تنمو البكتريا تحتها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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