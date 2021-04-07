كورونا اليوم: 3 مصائب للفيروس.. واكتشاف 4 أعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

اكتشاف 4 أعراض جديدة

الحمى أو التعب أو فقدان حاسة الشم هي بعض العلامات الشائعة التي نبحث عنها جميعًا، لكن يبدو أن قائمة العلامات التحذيرية أطول مما كان يعتقد في السابق، بناءً على الحالات المتزايدة والعديد من الدراسات، تم الإبلاغ مؤخرًا عن ضرورة عدم الاستخفاف بـ4 أعراض جديدة لعدوى كوفيد-19، وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض الجديدة هي: العيون الوردية، ضعف السمع، أمراض الجهاز الهضمي، الخمول والضعف.

3 مصائب للفيروس

بناء على الأبحاث، أفاد علماء بأن واحدا من كل 3 متعافين من كورونا في دراسة شملت أكثر من 230 ألف مريض معظمهم أميركيون عانوا من اضطرابات في الدماغ أو اضطرابات نفسية في غضون 6 أشهر، مما يشير إلى أن الجائحة قد تقود إلى موجة من المشكلات العقلية والعصبية، وفقا لرويترز.

وقال الباحثون الذين أجروا التحليل إنه لم يتضح كيف يرتبط الفيروس بمشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب، لكن هذين العرضين من أكثر الاضطرابات شيوعا ضمن 14 وضعوها قيد البحث، إضافة إلى 3 مصائب مثل السكتة الدماغية والخرف والاضطرابات النفسية.

هذا اللقاح يوفر الحماية ضد كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل

زفت دراسة جديدة بشرى سارة للملايين الذين تلقوا بالفعل جرعة أو اثنتين من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا، وأظهر بحث جديد أن لقاح موديرنا يوفر الحماية ضد فيروس كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل، وفقا لموقع medicalxpress.

وتتبعت الدراسة الجديدة 33 مشاركًا في التجارب التي أدت إلى الموافقة على اللقاح، بعد ستة أشهر من تلقي جرعة اللقاح الثانية، ظل نشاط الجسم المضاد مرتفعًا في جميع الفئات العمرية، وفقًا لفريق البحث بقيادة نيكول دوريا روز من المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

رغم التطعيم.. تحذير من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكوفيد -19

وسط الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، حذرت مجموعة من العلماء في الهند، من أن الأسابيع المقبلة قد تشهد زيادة طفيفة في حالات الإصابة والوفيات.

لقاحات COVID-19 وحدها قد لا تساعد

تم إصدار التحذير على الرغم من نجاح طرح لقاح كورونا.. لماذا ا؟، وفقًا للعلماء، لا يمكن للقاح وحده أن يوفر أمانًا بنسبة 100٪ ضد فيروس كورونا الجديد، وفقا لموقع thehealthsite.

ما هو الحل؟

نصح العلماء بأن أفضل طريقة للحفاظ على تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات هي التزام الأشخاص بالإجراءات مثل- ارتداء الأقنعة، والحفاظ على نظافة اليدين، والحفاظ على المسافة الجسدية.