دراسة جديدة: هذا اللقاح يوفر الحماية ضد كورونا لمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

زفت دراسة جديدة بشرى سارة للملايين الذين تلقوا بالفعل جرعة أو اثنتين من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا.

وأظهر بحث جديد أن لقاح موديرنا يوفر الحماية ضد فيروس كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل، وفقا لموقع medicalxpress.

وتتبعت الدراسة الجديدة 33 مشاركًا في التجارب التي أدت إلى الموافقة على اللقاح، بعد ستة أشهر من تلقي جرعة اللقاح الثانية، ظل نشاط الجسم المضاد مرتفعًا في جميع الفئات العمرية، وفقًا لفريق البحث بقيادة نيكول دوريا روز من المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها، في 6 أبريل، في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

تأتي النتائج المطمئنة في أعقاب نتائج مماثلة للقاح الآخر المكون من جرعتين، من إنتاج شركة فايزر Pfizer / BioNTech .

وكشفت النتائج التجريبية الصادرة في 1 أبريل من قبل الشركة، أن لقاحهم يظل فعالاً بنسبة تزيد عن 91٪ بعد ستة أشهر من حصول الأشخاص على الجرعة الثانية.

تستند النتائج الجديدة من موديرنا، إلى 33 شخصًا تتراوح أعمارهم من 18 إلى أكثر من 71 عامًا، ووجدت الدراسة أنه بينما حافظ الجميع على مستويات عالية من الأجسام المضادة لجهاز المناعة لمكافحة العدوى في عينات الدم، يبدو أن المستويات تنخفض وفقًا لتزايد العمر من المشاركين.

على سبيل المثال، بينما بلغ متوسط مستويات الأجسام المضادة أكثر من 92 ألف في الأشخاص الذين تم تلقيحهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا في ستة أشهر بعد التحصين الكامل، فقد انخفضوا إلى متوسط حوالي 62 ألف في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و 70 عامًا، وإلى ما يزيد قليلاً عن 49 ألف في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 71 وما فوق.

ومع ذلك، قال الفريق القائم بالدراسة، إن جميع المشاركين "لديهم نشاط [جسم مضاد] يمكن اكتشافه بعد ستة أشهر، وتم العثور على ذلك في ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الدم.

من جانبه، قال الدكتور أميش أدالجا خبير في علم الفيروسات وباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور، عند مراجعة البحث الجديد، إن المناعة قد تستمر لفترة أطول من فترة الستة أشهر التي تمكن الباحثون من الإبلاغ عنها الآن.

وأضاف أدالجا: "نظرًا لأن الشركات تجري دراسات التاريخ الطبيعي للنظر في مدة الأجسام المضادة وغيرها من ارتباطات المناعة لدى الأفراد الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، فمن المتوقع أن نرى أن المناعة تستمر لفترة طويلة من الوقت، مع زيادة مدة الدراسات، أتوقع أننا سنجد أن المناعة تستمر لأكثر من عام."

في غضون ذلك، قالت دوريا روز وزملاؤها إن "الدراسات الجارية تراقب الاستجابات المناعية لأكثر من ستة أشهر بالإضافة إلى تحديد تأثير جرعة معززة لإطالة مدة واتساع النشاط ضد المتغيرات الفيروسية الناشئة".