بفستان قصير.. هيفاء وهبي بإطلالة ناعمة في صورة حديثة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وتألقت هيفاء بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان قصير فوق الركبة باللوني الموڤ والبينك، مزود بأكمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين.

كما نسقت مع إطلالتها، حذاءً باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم.

ويذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.