«قوات الأمن وغضب الأهالى».. أول فيديو لعمارة قاتل «الطفلة ريماس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فى أول مقطع فيديو من مكان الواقعة»، وسط تجمهر العشرات من أهالى مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم بقتل الطفلة ريماس «8 أعوام» والتى لقت حتفها «طعنا» إثر تعدى المتهم عليها بالضرب بسكين بعد محاولته التعدى عليها.

وداخل عمارة الجاني، حاول المتهم التعدى على الطفلة ريماس، لكن نظرا لمقاومتها له قتلها وعثر على جثتها مسجاة على السلم، بينما تجمهر الأهالي أمام العمارة التى يسكن فيها، مطالبين بالقصاص، فى وقت انتشرت فيه قوات الأمن لتفض التجمهر وتتمكن من القبض على الجاني، وإخراج جثة الطفلة من العمارة.

لحظة القبض على القاتل

ونشر الأهالي مقطع فيدو للحظة إلقاء القبض على قاتل الطفلة، فى محاولة لتوثيق لحظة القبض عليه، وسط حراسة أمنية مشددة خشية «الفتك به» من قبل المواطنين الغاضبين.

أهل ريماس أمام المشرحة

وبعدما ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، تم إخراج جثة الطفلة ريماس، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وكانت النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات وصرحت بعد ذلك بالدفن حيث خرج المئات فى جنازة مهيبة لتشييع الجثمان.

واعترف بارتكاب الواقعة وقرر مشاهدته المجنى عليها أثناء قيامها بشراء مستلزمات للمنزل بالقرب من مسكنه فاستدرجها بزعم شراء بعض الحلوى لها، وعندما حاول الإعتداء عليها قاومته فقام بالاعتداء عليها بالضرب والطعن محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم قيامه بنقل جثتها بسلم العقار محل سكنه، كما أرشد عن بعض متعلقاتها والسلاح الأبيض المستُخدم فى الواقعة بداخل شقته.