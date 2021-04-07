«تتوالى المفاجآت» بيرلنتى عامر عن «سعد الصغير»: متجوزش الراقصة شمس وقال كدة لأنه اتورط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لتتوالى المفاجآت» حول سعد الصغير، فجرت المطربة برلنتي عامر، مفاجأة جديدة عقب إعلانها الزواج من المطرب الشعبي، إذ اعترفت أن «الصغير» لم يكن متزوجًا من الراقصة شمس من قبل.

الفنانة برلنى عامر كشفت لـ«هن»: «سعد متجوزش شمس، هي اللي قالت كدة، وهو رجع وقال كدة عشان اتورط في موقف سخيف».

أزمة سعد الصغير مع الراقصة شمس

وكان الفنان سعد الصغير، دخل في أزمة بسبب زواجه من الراقصة شمس، حيث انتشر مقطع فيدو لسعد، أثناء تقبيله قدميها، ليعلق خلال ظهوره في برنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه المذيع العراقي نزار الفارس، على الفيديو بقوله: «بالفعل الفيديو حقيقي، ولا أنكر، ولكني مكنتش في وعيي، لأن أنا عملت ده في كافيه فيه أكثر من 60 شخصًا، إزاي هعمل كده لو طبيعي، وده يدل إن أنا مكنتش في وعيي، وشمس هي السبب في انتشار الفيديو».

وعن سبب زواجه من الراقصة شمس قال: «كنت طالع ولسه صغير، مكنتش أعرف حاجة».

برلنتي تكشف زواجها من سعد الصغير

وكانت المُغنية بيرلنتي عامر، أثارت الجدل مؤخرا، بعدما كشفت عن زواجها من الفنان سعد الصغير، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي»، لتكشف «بيرلنتي» تفاصيل الزواج، مؤكدة: أنه تم في شهر فبراير الماضي، لكن لم يستطيعوا إقامة حفل زفاف، رغم رغبة سعد: «سعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو».

المطربة، وهي أم لطفلين «6 و9 أعوام»، فى حديثها لـ «هن» توضح: «سعد بيحب ولادي جدًا وهما بيحبوه: «أدهم ابني بيقولوا بابي سعد الصغير»، «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».

لترد على الفور، نورالهدى، زوجة الفنان الشعبي الأولى، عبر حسابها التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب».