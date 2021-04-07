"نلبس إيه في الطقس المتقلب؟".. استشاري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تشهد مصر تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس، من حيث درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، بحسب ما ذكر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الخليج 365".

يشهد طقس اليوم الأربعاء ذروة الارتفاع في موجة التقلبات الجوية الحارة، والتي تصل فيها درجات الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن ينتهي الأسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.

ولذلك نصح "شاهين" المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية، والاهتمام بنوعية الملابس نتيجة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال فصل الربيع.

وتابع: "أيام بنخفف وأيام بنتقل فيها فلازم متابعة النشرات الجوية لمعرفة توقيت تخفيف وتتقيل الملابس، مع الحرص والحذر تمامًا أثناء تخفيف الملابس منعًا للإصابة بنزلات البرد".

وقدّم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح المهمة للتغلب على التقلبات الجوية، والتأثيرات الضارة للأتربة ودرجات الحرارة غير الثابتة خلال هذه الفترة:

- عدم تخفيف الملابس إلا بعد ثبات حالة الطقس، والتأكد من ارتفاع درجات الحرارة.

- ارتداء الكمامة خارج المنزل، في حالة وجود رياح وأتربة.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة خاصة في الفترة المسائية.

- من الضروري الالتزام بالمنزل عند تعرض البلاد لعاصفة ترابية، خاصة لمرضي الحساسية والجيوب الأنفية، والصدر.

- يجب عدم خروج كبار السن للخارج، إلا في حالة الضرورة القصوى.

- أما بالنسبة لمرضى حساسية العين، فيجب ارتداء نظارة شمسية عند الاضطرار إلى الخروج.

- الحرص على تنظيف الأنف جيدا بمحلول ملحي، للتخلص من أي أتربة.

- من الأفضل الإكثار من السوائل الغنية بفيتامين سي مثل: البرتقال، والجوافة، الليمون.

أيضا أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الطبيعي أن تتعرض البلاد لموجة حارة جديدة، خلال فصل الربيع، وذروة هذه الموجة الحارة اليوم الأربعاء؛ حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة.

وأوضحت أنه بداية من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل تدريجي، لكن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا حيث تعود الحرارة لـ26 و25 درجة، وهذا حول المعدلات الطبيعية، لافته إلى أن الحرارة لن تتراجع لـ20 درجة مرة أخرى.

ونصحت شاكر المواطنين بتخفيف الملابس بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الموجة الحارة، يصاحبها أتربة عالقة في الهواء خاصة على الطرق الصحراوية.