بـ" البستاج".. منة فضالي في أحدث صورة لها عبر إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بمجموعة صور جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وتألقت منة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بدلة باللون البستاج، مزودة بأكمام، وتتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، مجموعة سلاسل، ومجموعة خواتم.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "سكن البنات" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.