لا تتجاهلها.. الكشف عن 4 أعراض جديدة لعدوى كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، أصبحنا على دراية بالأعراض الرئيسية لعدوى كوفيد-19.

تساعدك معرفة أعراض الفيروس على البقاء متيقظًا واتخاذ الخطوات اللازمة بمجرد إصابتك.

الحمى أو التعب أو فقدان حاسة الشم هي بعض العلامات الشائعة التي نبحث عنها جميعًا، لكن يبدو أن قائمة العلامات التحذيرية أطول مما كان يعتقد في السابق، بناءً على الحالات المتزايدة والعديد من الدراسات، تم الإبلاغ مؤخرًا عن ضرورة عدم الاستخفاف بـ4 أعراض جديدة لعدوى كوفيد-19، وفقا لموقع timesofindia.

العيون الوردية

وفقًا لدراسة أجريت في الصين، يمكن أن تكون العيون الوردية أو التهاب الملتحمة أيضًا علامة على الإصابة بعدوى كوفيد، قد يؤدي ذلك إلى احمرار وتورم وسيلان العينين.

ووجد في الدراسة أنه من بين جميع المشاركين، أظهر 12 من المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس أعراض التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية.

من بين 12، تم اختبار 11 شخصًا ظهرت عليهم علامات التهاب الملتحمة إيجابيًا لـ COVID-19 من خلال مسحة الأنف، وتم اختبار اثنين منهم بشكل إيجابي من خلال كل من مسحات الأنف والعين.

التفسير الوحيد الممكن الذي يمكن أن يثبت العلاقة بين COVID-19 والعينين حتى الآن هو أن العينين يمكن أن تؤدي إلى انتقال الفيروس في الرئتين.

وأوضح العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجسم من خلال الغشاء المخاطي للعين، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن يؤثر على الرؤية.

ضعف السمع

يمكن أن يكون فقدان السمع أو رنين الأذنين علامة على الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلم السمع الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى مشاكل سمعية.

يُشار إلى طنين الأذن بسماع رنين أو صوت مستمر في إحدى أذنيك أو كليهما، ما يجعل الأمر مزعجًا للغاية هو أنك وحدك من يمكنه سماع الإحساس غير السار وهو ليس شيئًا ينتج خارجيًا ولا يمكن لأي شخص آخر سماعه.

يعاني بعض الأشخاص من ضعف مؤقت في السمع عند الإصابة بالفيروس، وفقًا للدراسة، عانى 7.6٪ من الأشخاص المصابين بـ COVID من نوع من مشكلات السمع.

أمراض الجهاز الهضمي

يسبب مرض كوفيد -19 عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، لذلك، لا يربط الكثيرون عدم ارتياحهم في الجهاز الهضمي بعدوى فيروس كورونا.

قد تكون مفاجأة، ولكن في العديد من الحالات، لوحظ أن الإسهال والقيء يمكن أن يكونا علامة على فيروس كورونا، حذر خبراء في مجال العلوم الطبية من أنه يجب على الناس عدم التساهل في أعراض الإسهال أو القيء في الوقت الحالي الذي يعاني فيه العالم تحت ضغط حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وفقًا للدراسات، يؤثر COVID-19 بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض التأثير على الأعضاء الأخرى مثل الكلى والكبد والأمعاء.

قد تؤدي أي مظاهر رئيسية في الكبد والجهاز الهضمي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والغثيان والقيء والإسهال.

الخمول والضعف

تم الإبلاغ أيضًا عن الضعف الشديد والخمول كعلامة أولية لعدوى كوفيد.

يشعر الكثير من الناس بالتعب الشديد والضعف عند الإصابة بالفيروس، قد يحدث هذا بسبب وجود السيتوكينات، التي تولد في الجهاز المناعي كرد فعل لأي نوع من أنواع العدوى في الجسم، عندما يحارب جسمك العدوى، يمكن أن يشعرك أيضًا بالإرهاق.