فى رسالة لداعميها.. إسراء عماد: شكرا أنا من غيركم أموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شكرا لكل الناس اللي بتدعمني في محنتي أنا من غيركم أموت»، رسالة بعثت بها إسراء عماد، الشابة التي أصيبت بجروح غائرة وقطعية في الوجه والصدر والرأس إثر تعدى زوجها عليها بسبب خلافات أسرية.

وفى رسالتها المؤثرة إلى داعميها، والتى نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد خضوعها لعدد من العمليات الجراحية كتبت إسراء عماد: «شكرا لكل الناس اللي بتدعمني وواقفين جنبي في محنتي أنا من غيركم أموت بعد ما ماتت كل الأماني والأحلام في عنيا، مبقاش ليا في الدنيا غير ابني مالك هو النعمة الكبيرة اللي مصبراني على بلوتي بس حتى مالك ابني الوحيد مش قادرة اخده في حضني وأقرب منه واحضنه ابني خايف من شكلى بعد ما أصبحت واحدة تانية واحدة عايشة بس من غير روح وغير أمل».

طلبت «عماد» من متابعيها الدعاء لها: «بكتب لكم ودموعي بتجرى على خدي غرقت الشاش والقطن، انا محتاجه دعواتكم ودعمكم ليا يمكن أقدر أرجع تاني واعيش زي كل بنت في سني»، ووجهت إسراء الشكر لكل من ساندها: «لازم اشكر امي واختي على وقفتهم جنبي واشكر المحامي د.أحمد مهران على موقفه معايا، وبشكر النيابة ورجال المباحث على الدور الكبير في القبض على المتهم».

لتختتم رسالتها بالقول: «ارجوكم انا في الأيام المفترجة ورمضان على الأبواب محتاجه منكم دعوة صادقة من القلب واعملوا شير نفسي صوتي وانا بصرخ يوصل لأخر الدنيا #حق_اسراء_لازم_يرجع».

قضية إسراء عماد

يذكر أن الخلافات الأسرية المتكررة هي السبب الرئيسي التي دفعت الزوج للاعتداء على زوجته بمساعدة شقيقه، بينما أفاد محامي إسرا بأنها تعاني من حالة نفسية سيئة، وتحتاج إلى ما يقرب من مليون جنيه لإجراء عمليات تجميلية، وغيرها لتعود إلى طبيعتها.