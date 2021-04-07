بـ«القلش».. مي كساب تواجه التنمر على زيادة وزنها: ملحوظة مش حامل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى مشاركة جديدة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت الفنانة مي كساب متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، تظهر خلالها برفقة زوجها مطرب المهرجانات «أوكا»، وبدت بوزن زائد.

وفى الصورة، تظهر «مي كساب» مرتدية فستان فضفاض، أنصاف أكمام، وتسريحة شعر انسيابية، وبجانبها زوجها مرتدي «بنطلون» أسود، وسترة بنية من الحرير.

ونظرا لتعرضها للعديد من الانتقادات بسبب وزنها الزائد خلال الفترة الأخيرة، أرفقت الفنانة تعليقا بشكل ساخر على الصورة، قائلة: «ملحوظة مش حامل، وحاضر هخس، شكرا بحبكم».

دعم لـ«مي كساب» من متابعيها

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل آلاف من متابعيها، الذين حرصوا على تقديم الدعم لها، فجاء من بين التعليقات: «طول عمرك جميلة يا مي»، «ربنا يخليكم لبعض»، «جميلة وزي القمر»، «المحترمة الجميلة».

مي لوالدتها الراحلة: «رغم السنين حضنك وحشني»

وخلال فبراير الماضي، شاركت «مي» متابعيها، بصورة تعود ذكرياتها لسنوات، في تجمع عائلي جمع بين أفراد أسرة الفنانة مي كساب، أعادت نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ضمت والدها ووالدتها.

وفى الصورة التي شاركتها عن والدتها، قالت الفنانة: «أمي مهما الأيام عدت ومهما الواحد كبر يفضل محتاج للحضن الوحيد الصادق المتجرد المتفاني، حضن أمي الله يرحمك يا أمي يا كل الحياة وحشتيني».

يذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، زوج الفنانة، كان ذو تأثير قوي في مساعدة «مي» في تخطي حزنها على وفاة والدتها، إذ تعرفا وتقربا خلال فيلم الـ8%، لكن زادت علاقتهما وصداقتهما بعد الوفاة بأسبوع واحد، حين اضطرت للنزول لتصوير الفيلم، رغم سوء حالتها النفسية.

واستطاع أوكا أن يكون «السند» الذي يعتمد عليه، «وفقا لتصريحات مى» إذ بعد عناء إخرجها من الحالة السيئة التي مرت بها، إثر وفاة والدتها، وبخاصة أن والدتها كانت كل حياتها.