المصممة رغد الخريف: المرأة العربية متقدمة فكرياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - أثبتت المصممات السعوديات جدارتهن بدخول المجال، حيث استطعن في فترة وجيزة فرض بصمتهن في عالم الأناقة والجمال، وحصدن إعجاب الجميع بتصاميم جميلة غاية في الروعة.

ويبرز من هؤلاء المصممات رغد الخريف التي تهتم بمجال الأزياء والموضة منذ كانت صغيرةً في السن، وتمكَّنت استناداً إلى موهبتها من تقديم تصاميم كلاسيكية وعصرية مميزة.

وتحرص المصممة السعودية في قطعها على تقديم أزياءٍ تناسب كافة الفئات، مع المحافظة على أصالة وتراث مجتمعها.

"الخليج 365" التقت رغد في حوارٍ، فتحدثت عن مسيرتها في عالم الموضة، كما قدمت نصائح للمصممات المبتدئات، وأخرى للسيدات لتنسيق أجمل الأزياء.

فستان من المصممة رغد الخريف



بدايةً، حدِّثينا عن نفسكِ، مَن رغد الخريف؟

فنانة ومصممة أزياء، تبحث عن الجمال في كل شيءٍ حولها، ولديها شغف كبير بالفن والأزياء والموضة منذ الصغر.

لماذا قررتِ دخول مجال التصميم تحديداً؟

في صغري كنت مهتمةً جداً بالموضة وتصميم الأزياء، وسبب ذلك محاولاتي المستمرة إبراز شخصيتي عبر الأزياء، حيث كنت أصمِّم ملابسي الخاصة، مع الحرص على أن تكون مناسبة لشخصيتي.

بوصفكِ مصممة، ما أبرز التحديات التي واجهتكِ، وكيف تغلَّبتِ عليها؟

في كل مجالٍ هناك تحديات كثيرة، وصعوبات وعوائق، وهذا ما ينطبق على عالم الأزياء أيضاً. حينما يواجهني أي عائق أبحث عن حلولٍ لتجاوزه، وأستفيد منه لتطوير نفسي في المرحلة المقبلة.

ممن تستمدين إلهامكِ في عملكِ؟

مصادر إلهامي متعددة، منها الطبيعة، والفن، والرسم. تصاميمي انعكاسٌ للطريقة التي أرى بها هذه الأشياء وكل ما أشاهده من حولي.

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من تصميم رغد الخريف

كيف تصفين هوية تصاميمكِ، وما سر تميزكِ؟

تصاميمي مزيج من الكلاسيكية والعصرية الحديثة، وتناسب ذائقة الشريحتين. ما يميِّزني اختيارُ أقمشةٍ جيدة، وتقديم تصاميم مبتكرة، إضافة إلى الإتقان في عملية الخياطة، كما أعتني بأدق التفاصيل، بدءاً من فكرة الموديل، مروراً بعمليات القص والتشكيل، وانتهاءً بالإخراج والتنفيذ.

لأي نوعٍ من النساء تصممين؟

أبتعد عن تحجيم تصاميمي، أو تصنيفها لفئاتٍ عمرية معينة، أو طبقاتٍ مجتمعية محددة، وأحرص دائماً على أن تجد المرأة في كافة مراحلها العمرية تصاميم تناسبها من أزيائي. تصاميمي تناسب الفئات المجتمعية المختلفة، المُحافظة، وذات الذوق العصري، والمعتدلة.

هل تحرصين على متابعة خطوط الموضة، وما الصيحة المفضلة لكِ في العام الجاري؟

أعتمد الموضة في تصاميمي من منطلق التجديد والتغيير، مع الحرص على أن تناسب المرأة العربية، وتلبي معايير أناقتها. ما يميِّز صيحات الموسم الجاري دمج الألوان المتضادة، الصارخة والهادئة.

ما أهم مميزات آخر مجموعة أطلقتِها؟

أطلقت أخيراً مجموعة العيد، وجمعت فيها بين الألوان الطبيعية ودرجات الأحمر الزاهي. كل قطعة في هذه المجموعة تميَّزت بالفخامة وخفة الخامة حتى تشعر السيدة بالراحة والبرودة خلال موسم الصيف، مثل أقمشة الكريب والتفته، إضافة إلى الجمع بين الفخامة والبساطة لتلائم مناسبات الصيف.

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فستان من تصميم رغد الخريف



كيف تعكسين ذوق المرأة العربية في تصاميمكِ؟

المرأة العربية متقدمة فكرياً، وتسعى دائماً إلى إظهار شخصيتها عبر أناقتها وإطلالتها الجميلة، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه لها، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه المناسبة عبر لمساتي الناعمة.

ما رأيكِ في المصممات السعوديات، وما مواصفات المصممة الناجحة؟

المصممات السعوديات متقدمات في المجال، ويبدعن أجمل القطع، وأرى أنهن سيرتقين بمستوى الخياطة والأزياء مستقبلاً.

المصممة الناجحة من وجهة نظري هي التي تتعرَّف على كل جديدٍ في المجال، وتسعى دائماً إلى تطوير نفسها، وتتمتع بالحماس والرغبة الكبيرة في الوصول إلى حلمها.

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فستان من تصميم رغد الخريف



ما الذي ينقص مجال التصميم في السعودية حتى يتطور أكثر؟

مع التطور والتقدم الحاصل في السعودية لا ينقصنا أي شيءٍ. حالياً أصبحت هناك فرصة أكبر للتقدم والإبداع لجميع السعوديين وفي كافة المجالات.

من خلال خبرتكِ، ما الطريقة المثالية التي يجب على المرأة اتباعها لتبدأ مشروعها؟

على المرأة أن تتبع حلمها وشغفها، فبهذه الطريقة ستحقق النجاح، وتصل إلى حلمها، وينتشر مشروعها.

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فستان من تصميم رغد الخريف



بماذا تنصحين كل امرأة تحرص على أناقتها؟

أنصحها باتباع خطوط الموضة، مع الحرص على اختيار ما يناسب جسمها، ولون بشرتها، وتجنُّب التقليد، والاحتفاظ بهويتها العربية الأصيلة، وعدم المبالغة في مظهرها، فالأناقة والبساطة مفتاح "الطلَّة الراقية" لأي امرأة.

هل انعكست مهنتكِ على حياتكِ؟

نعم كثيراً. لقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من يومي، إذ إنني مسؤولة عن الإشراف والإدارة والإنتاج.

ما مشروعاتكِ وخططك المستقبلية؟

أطمح إلى الارتقاء بمجال التصميم والأزياء في السعودية، وأن أجعل بلدي منبراً من منابر الموضة، وواجهة للإبداع والابتكار.

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فستان سهرة من رغد الخريف

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