قلادات فخمة بالأحجار الكريمة لأجمل إطلالات سحور رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - تبحث كل امرأة عن أفخم وأجمل المجوهرات، لتنسيقها مع إطلالاتها الرمضانية، خاصة تلك الإطلالات التي تقوم باعتمادها أثناء عزومات السحور في رمضان 2021. ولأن الأحجار الكريمة من القطع التي لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء تصميم المجوهرات، برعت الكثير من دور المجوهرات العالمية في تصميم قلادات فخمة باستخدام تصميمات عديدة من الأحجار الكريمة الملونة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" قلادات فخمة بالأحجار الكريمة الملونة لربيع 2021، لأجمل إطلالات سحور رمضان.

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قلادات فخمة بالأحجارالكريمة لأجمل إطلالات سحور رمضان2021

قلادة فخمة من الزمرد والألماس من كارتييه Cartier

قلادة فخمة من الزمرد والألماس من كارتييه Cartier





إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فخمة وجذابة تخطف العيون، تناسب إطلالاتك الرمضانية، بالعباية السوداء أو ذات اللون البني بدرجاته، أو إحدى درجات ألوان الباستيل، يُمكنكِ الاستعانة بهذه القلادة الفخمة من ماركة كارتييه Cartier.

صُممت قلادة Actus de Cartier، من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، والمرصع بـ170 حجراً من الزمرد، و204 ألماسات بقطع بريانت، بوزن إجمالي يصل إلى 8 قراريط.





قلادة من الياقوت والعقيق من شوميه Chaumet

قلادة من الياقوت والعقيق من شوميه Chaumet





إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر عصرية وحيوية، لإطلالاتك الرمضانية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه القلادة الفخمة من ماركة شوميه Chaumet.

صُممت قلادة "Chant du Printemps" من الذهب الأبيض، المرصع بالأونيكس والياقوت المقطوع كابوشون، والعقيق الرودوليت المقطوع المربّع، والألماس بقطع بريانت وقطع باجيت.

وتناسب هذه القلادة الفخمة الإطلالات الرمضانية؛ بالعباية السوداء المُطرزة أو ذات اللون الأحمر الداكن أو الأحمر الصارخ، كما يُمكن تنسيقها أيضاً مع عباية باللون الرمادي الداكن.

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قلادة فخمة من الألماس من هاري وينستون Harry Winston

قلادة فخمة من الألماس من هاري وينستون Harry Winston





لإطلالة تجمع بين العصرية والفخامة في ذات الوقت، قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston هذه القلادة الجذابة، المُصممة من 4 أحجار من الياقوت والزمرد، مع حجرين صغيرين من الألماس الأصفر بتصميم مستدير، تزن نحو 0.19 قيراط، إضافة إلى 204 ألماسات ماركيز ومستديرة، بوزن إجمالي يبلغ نحو 19.84 قيراط.

ويُمكنكِ تنسيق هذه القلادة الفخمة، مع إطلالة رمضانية أنيقة باللون الأزرق أو الأسود، أو الأخضر.

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