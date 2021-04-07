تصاميم عبايات سادة بسيطة لرمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - إطلالة السيدة العربية التقليدية لطالما كانت بـ العباية السوداء، ومع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية أصبح هناك تنوّع في القصّات والتصاميم التي أُضيفت إلى اللون الأسود؛ لكونه الاتجاه المسيطر في مجال تصميم العبايات، واليوم نرصد لك عدة أفكار لارتداء العبايات السوداء من وحي انستغرام النجمات، فاعتمديها في إطلالاتك القادمة.



عبايات سوداء بتصاميم ناعمة من حوراء الفارسي

عباية سوداء للاطلالات اليومية من حوراء الفارسي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص المذيعة العمانية، حوراء الفارسي، على اعتماد العبايات الخليجية في مختلف إطلالاتها، ومن وحي أبرز إطلالاتها في مواقع التواصل الاجتماعي نلهمك أفكاراً لارتداء العبايات السوداء البسيطة؛ حيث تأنقت بعباية سوداء بقَصَّة منسدلة مزينة بأزرار في المنتصف مع فصوص صغيرة لامعة في أطراف الأكمام وأطراف العباية السفلية، وتزينت بعباية سوداء بأكمام واسعة مع فستان بني بقَصَّة عملية، وحجاب باللونين الأسود والبني للوك مميز.

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حوراء اللواتي بعبايات سوداء بسيطة

حوراء اللواتي بعباية سوداء يومية -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت مقدمة البرامج العمانية، حوراء اللواتي، إطلالات مختلفة للعبايات السوداء البسيطة المناسبة للوك اليومي؛ حيث ظهرت بعباية سوداء مصممة بقماشين مختلفين باللون الأسود، مع حذاء بكعب من الجلد الأبيض للوك يومي ناعم، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية عباية سوداء مصممة بقماش الدانتيل المفرغ في أطراف الأكمام والأطراف السفلية للتصميم مع مجوهرات مميزة لليدين، وفي اللوك الثالث أطلت بعباية سوداء مزينة بفصوص لامعة، مع حذاء بكعب شفاف، وحقيبة بطبعات اللون البني لأناقة مبهرة.

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عبايات سوداء يومية من ملاك آل داود

ملاك ال داوود بعباية سوداء عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضِّل المؤثرة السعودية، ملاك آل داود، اعتماد عدة أفكار للعبايات الخليجية بمختلف ألوانها وتصاميمها، ولإطلالاتها بالعبايات السوداء البسيطة اختارت عباية سوداء مصممة بقماش الشيفون الأسود في الأطراف؛ لتمنح إطلالتها أنوثة مميزة، وفي إطلالتها الثانية لجأت للوك العملي بتنسيق عباية سوداء مصممة بأكمام ضيقة في الأطراف مع اكسسوارات ذهبية مناسبة للإطلالات اليومية.

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سارة الحوسني بعبايات سوداء ناعمة

سارة الحوسني بعباية بطبقتين -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت المدونة الإماراتية، سارة الحوسني، لاعتماد العبايات السوداء في مختلف إطلالاتها اليومية، لمظهر أكثر احتشاماً وفخامة، لذا تألقت بعباية سوداء واسعة مصممة بخطين نحيلين باللون الأبيض في أحد الجانبين للوك بسيط وأنيق، وأكملته باكسسوارات اللون الأسود، أما في الخيار الثاني فقد أطلت بعباية سوداء مصممة بطبقتين مع اكسسوارات فضية، وفي اللوك الثالث ظهرت بعباية سوداء بقَصَّة واسعة مزينة بتطريزات الخطوط المثلثة بأسلوب متقطع لأناقة يومية.

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