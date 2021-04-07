كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - تبحث كل امرأة عن الإطلالة المثالية لها خلال شهر رمضان، خاصة في أثناء عزومات الإفطار أو السحور، سواء داخل المنزل أو خارجه. وأصبحت الأساور المفتوحة من صيحات الموضة الرائجة في عالم المجوهرات، وهو ما جعل أشهر الماركات العالمية تحرص على تقديمها بتصميمات مختلفة تجذب الأنظار.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات أساور مفتوحة من ماركات عالمية وأحدث موضة لإطلالات رمضان 2021.

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موديلات أساور مفتوحة من ماركات عالمية لإطلالات رمضان 2021

سوار مفتوح من ديور «Dior»

سوار مفتوح من ديور «Dior»

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فخم بين موديلات الأساور المفتوحة من أشهر الماركات العالمية، يناسب سهراتكِ الرمضانية؛ فقد قدمت ماركة ديور «Dior» هذا التصميم الفاخر، لسوار أنيق مُصمم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ويتكون من أقسام غير متناظرة، وزاوية موضوعة جنباً إلى جنب مثل الطبقات المعدنية، ومُرصَّعة بالألماس الأبيض بوزن 1.75 قيراط.

ويُمكنكِ اعتماد هذا السوار الفخم مع عباية سوداء أنيقة مُطرزة بالخرز الفضي اللامع، أو عباية باللون البني الداكن المُطرز بالخرز الذهبي؛ لإطلالة فخمة وجذابة في رمضان 2021.

سوار مفتوح من بولغاري «Bvlgari»

سوار مفتوح من بولغاري «Bvlgari»

لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة، ولعاشقات الأحجار الكريمة؛ قدمت ماركة بولغاري «Bvlgari» هذا التصميم الجذاب لسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مُصمم على شكل ثعبان، ومُرصع عند الرأس بأحجار الياقوت الأزرق، وتطعيمات الملكيت والألماس المرصوف.

ويناسب هذا السوار إطلالاتك الرمضانية خلال أوقات المساء، مثل عزومات السحور في الخارج؛ حيث يُمكنكِ تنسيقه مع عباية أو إطلالة باللون الأخضر الداكن أو البني.

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سوار مفتوح من كارتييه «Cartier»

سوار مفتوح من كارتيير «Cartier»

لإطلالة بسيطة وناعمة تناسب المرأة العملية؛ قدمت ماركة كارتييه «Cartier» العديد من تصميمات الأساور المفتوحة، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب لسوار مفتوح مُصمم من الذهب الأصفر، ومُرصع بماسة صغيرة بقطع بريانت وُضعت في منتصف السوار داخل دائرة صغيرة؛ لتخطف الأنظار، في ما جاء وزن هذه الماسة نحو 0.10 قيراط.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار العملي، مع إطلالاتك النهارية المختلفة خلال شهر رمضان؛ حيث يُمكن تنسيقه مع مختلف الألوان، ولكنه يبدو مثالياً مع عباية أو إطلالة باللون الأبيض أو الأسود أو الأحمر الداكن.

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سوار مفتوح من شوميه «Chaumet»

سوار مفتوح من شوميه «Chaumet»

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة وجاذبية لإطلالة رمضانية تخطف الأنظار؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الفاخر لسوار مفتوح من ماركة شوميه «Chaumet»، وهو سوار مُصمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومُرصع بقطع الألماس، أما مركز السوار فجاء على شكل حجر ألماس بتصميم كمثرى جذاب.

ويُمكنكِ اعتماد هذا السوار الفخم مع إطلالة مسائية أنيقة خلال عزومات السحور في رمضان؛ حيث يُمكن تنسيقه مع عباية سوداء أو باللون الرمادي الداكن، ما يمنحكِ جاذبية وجمالاً يلفت الأنظار.

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