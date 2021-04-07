صيحات جمالية من سميرة سعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - تمتلك النجمة سميرة سعيد جرأة كبيرة في مجال الموضة والجمال، فهي لا تتوانى عن اعتماد صيحات الموضة القوية والبارزة، سواء في ما يتعلق بتسريحات الشعر أو أساليب المكياج، والتي تجعلها تبدو أصغر بكثير من سنها. من الماسكرا البنفسجية، الى أحمر الشفاه الأسود، وصولاً الى تسريحة الضفائر وقبعات الشعر... كلها صيحات جمالية اعتمدتها سميرة سعيد في إطلالاتها الأخيرة، سنرصدها لك في هذا المقال، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



ألوان أحمر شفاه جريئة

موضة الروج الزهري الفاقع(الصورة من حسابها على إنستغرام)



في أحدث إطلالاتها، اعتمدت النجمة سميرة سعيد أحمر الشفاه الأسود، مع مكياج عيون قوي بلمسة لامعة، وتسريحة الشعر الطويل المستقيم المنسدل بأسلوب فضفاض. وفي إطلالة ربيعية حيوية، ظهرت سميرة سعيد بأحمر شفاه زهري فاقع مع تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة المبللة المسحوبة الى الخلف. وفي إطلالات أخرى، اعتمدت الروج بألوان صارخة مثل البرغندي والأحمر الداكن... الى جانب ذلك، تميل سميرة سعيد أيضاً الى ألوان أحمر الشفاه الهادئة والخفيفة، خصوصاً بتدرجات النيود، البني الفاتح، الوردي الفاتح واللامع، والخوخي...

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رسمات مكياج عيون سميرة سعيد

تسريحة ويفي مع الغرة العالية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل سميرة سعيد في العديد من إطلالاتها الى رسمات العيون القوية والبارزة، كما أنها تعتمد أحياناً ألواناً متناقضة في الوقت نفسه، مثل البنفسجي والأحمر على سبيل المثال، وتعتمدها بأسلوب السموكي العصرية. وهي أيضاً تعتمد الألوان الحيوية فوق الجفون العلوية كالأزرق، إضافة الى تدرجات الألوان الترابية والنيود. ومن بين صيحات المكياج التي اعتمدتها سميرة سعيد الماسكرا الملونة، الى جانب الرموش الاصطناعية التي دائماً ما تظهر بها لما لها من تأثير على جمال العيون وسحرها.

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تسريحات وأكسسوارات شعر عصرية

موضة القبعة القش(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعد أكسسوارات الشعر إحدى صيحات الموضة التي تعتمدها النجمة سميرة سعيد بين الحين والآخر، وخصوصاً القبعات العصرية بمختلف ألوانها وأشكالها، من بينها قبعة البيري المناسبة للأوقات النهار، القبعة الكاب السوداء المقلمة باللونين الأحمر والأصفر، وقبعة القش التقليدية ذات الحواف الدائرية، والتي تعد موضة صيفية عصرية تناسب الإطلالات اليومية. أما بالنسبة الى تسريحات الشعر فتلهمك النجمة سميرة سعيد أجمل الأفكار، بدءاً من تسريحة الكيرلي مع الغرة المشدودة الى الوراء، وتسريحة الويفي مع الغرة المضفرة المسحوبة الى الخلف، مروراً بتسريحة الشعر المبلل المنسدل، وتسريحة الويفي مع الغرة الجانبية العالية، وصولاً الى تسريحة الشعر المستقيم المنسدل...

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