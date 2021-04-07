برنامج سكر بنات: خلطات بديل البوتكس وتكثيف الحواجب   

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك، للعناية بالبشرة ولانبات شعر الحاجبين بطرق سهلة وممتعة يمكنك تحضيرها في المنزل.

خلطة شد الوجه

خلطة شد الوجه

لبشرة مشدودة بمفعول البوتكس أنت بحاجة :

نصف موزة، ملعقة فازلين، زيت زيتون، ونشاء الذرة.

اخلطي المزيج جيداً، ضعيه على وجهك مدة 15 دقيقة حتى يجف قليلاً ويشد على بشرتك وبعدها اغسلي وجهك ورطبيه جيداً.

يمكنك استعمال هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة إنبات شعر الحاجبين

خلطة إنبات شعر الحاجبين

كلنا نعاني من مشكلة الفراغات في الحاجبين أو الحواجب الرفيعة.

لمحاربة هذه المشكلة أنت بحاجة:

زيت خروع و قرنقل يابس.

حمّصي القرنفل على النار جيداً حتى يتحول لونه إلى الأسود، اطحنيه جيداً ثم ضعي البودرة في زيت الخروع.

طريقة الإستعمال : طبقي هذه الخلطة يومياً على شعر الحاجبين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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