عطور منعشة تحتاجينها خلال الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - تحتاج المرأة خلال الصيف، الى عطور منعشة تبث فيها الطاقة والحيوية والنشاط خلال الأجواء الحارة، وفي الوقت نفسه تكون رائحتها طويلة الأمد. لذلك، رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من العطور النسائية المنعشة التي تحتاجينها خلال الصيف، لتختاري من بينها ما يناسبك.



D.S. & Durga Italian Citrus Eau de Parfum

D.S. & Durga Italian Citrus Eau de Parfum

إنه من العطور الصيفية الفاخرة التي تمنحك رائحة منعشة تدوم لساعات طويلة، فهو يرتكز على نغمات الليمون واليوسفي وطحلب السنديان، إضافة الى المسك. رائحته النفاذة تبث فيك الحيوية والنشاط خلا أيام الصيف الحارة.

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Coach Dreams Eau de Parfum

Coach Dreams Eau de Parfum

إنه أحد العطور الصيفية المميزة، صدر عام 2020، وقد تم تصميمه للسيدات اللواتي يفضلن رائحة الأزهار المنعشة مع لمسة من النضارة. رائحته المنعشة تنعكس لديك تفاؤلاً وطاقة إيجابية للتغيير وخوض مغامرات صيفية جديدة.

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Gabrielle Chanel Perfume

Gabrielle Chanel Perfume

هو عطر صيفي منعش بامتياز، يعتمد في تركيبته على مزيج رائع من أجمل النغمات، في مقدمها الأخشاب وأزهار الياسمين وزهر البرتقال، إضافة الى المسك الأبيض. جربيه من دون تردد، فهو سيجعلك مفعمة بالأنوثة والجاذبية خلال الصيف.

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Hermes Eau des Merveilles Bleue

Hermes Eau des Merveilles Bleue

إنه عطر مستوحى من مياه المحيط الزرقاء وجمالها، وهو مثالي للأيام الصيفية الحارة، حيث يمنحك طوال النهار رائحة منعشة تضج بالأنوثة والسحر، فهو يعتمد في تركيبته على النفحات الخشبية والباتشولي.

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Dolce&Gabbana Velet Cypress

Dolce&Gabbana Velet Cypress

إنه عطر ناعم ومنعش وملائم جداً للأجواء الحارة، فهو مزيج مثالي من نغمات البرغموت والليمون ونفحات الياسمين. يتميز هذا العطر برائحته التي تدوم طويلاً، ويعمل على مدّك بالحيوية طوال النهار.

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Perfume Versace Bright Crystal

Perfume Versace Bright Crystal

إذا كنت تشعرين بالحنين الى رائحة الطبيعية والغابات، فهذا العطر المنعش من فرساتشي مثالي لك، حيث سيحيي فيك الشعور بالاستقلالية والحرية الذي تمنحك إياه الطبيعية. وهو يعتمد في تركيبته بشكل أساسي على الفواكه والمسك والحمضيات وأزهار اللوتس.

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Tom Ford Sole Di Positano

Tom Ford Sole Di Positano

سيشد هذا العطر الانتباه إليك أينما تواجدت، فهو يعمل على إبراز أنوثتك ونعومتك، إذ إنه يعد من أرق العطور الصيفية المنعشة وأكثرها نعومة، حيث يرتكز على نغمات الحمضيات والبرغموت والياسمين، وهي كلها روائح تتماشى مع الأجواء الصيفية الحارة.

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