«كيم كاردشيان» تنضم لقائمة مليارديرات العالم بـ750 مليون دولار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بـ«750 مليون دولار» زادت ثروتها، لتنضم رسميا إلى قائمة مليارديرات العالم، هى عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، التى وصلت ثروتها المالية المليار دولار أمريكي، خلال الأيام القليلة الماضية.

انضمام كيم كاردشيان لقائمة مليارديرات العالم

وخلال العام الحالى ازدادت الثروة المالية لـ«كيم» بقدر 750 مليون دولار، بفضل أرباحها المالية من شركتها لمستحضرات التجميل «KKW Beauty»، مع إنتاج الملابس الداخلية الخاصة بالسيدات «Skims»، فضلا عن مجموعة من الاستثمارات الأصغر، لتنضم إلى قائمة المليارديرات على مستوى العالم لأول مرة، حسب مجلة «فوربس» الأمريكية.

شقيقة «كيم» الأصغر ضمن قائمة مليارديرات العالم

وفي عام 2017، نجحت كيلي جينر، الشقيقة الصغرى لكيم كاردشيان، دخول قائمة مليارديرات العالم، إذ حصدت حينها لقب أصغر مليارديرة بالعالم، وذلك من خلال أرباحها المالية الضخمة من شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها أيضا، والتي تحمل اسم «Kylie Cosmetics».

وشهد العام ذاته أيضا، قرار نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، بإنشاء أول خط لمستحضرات التجميل خاص بها، معلنة أنها ستبتعد إبرام العقود والتراخيص للشركات، وأخيرا ستصبح مالكة لمؤسسة ضخمة.

إطلاق خط إنتاج للملابس الداخلية

وفي عام 2019، اتجهت «كيم» لإطلاق خط إنتاج مختلف خاص بالملابس الداخلية للسيدات، وهي ما جنت من خلفها ملايين طائلة من الدولارات.

عن «كيم كاردشيان»

- وُلدت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1980 لوالد أمريكي من أصول أرمينية ووالدة أمريكية من أصول هندية، «تبلغ من العمر حاليا 41 عاما.

- تخرجت في مدرسة «ماريماونت بيل أي» الثانوية في كاليفورنيا عام 1998.

- حصلت «كيم» على شهرة واسعة منذ عملها كعارضة أزياء، مما جعل وجهها رمز للعديد من العلامات التجارية البارزة.

- في عام 2008 اتجهت إلى التمثيل عبر فيلم Disaster Movie الذي رشحت عنه لجائزة رازاي، ثم اتجهت إلى الدراما التلفزيونية، وشاركت في العديد من المسلسلات كان أبرزها: «Beyond the Break» و«CSI: NY» و«Drop Dead Diva».