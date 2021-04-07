الطريقة الصحيحة لوضع مستحضر التسمير الذاتي.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد مستحضر التسمير الذاتي بمثابة عصا سحرية لمواجهة شحوب البشرة بعد الشتاء والحصول على بشرة برونزية ساحرة.

وعن كيفية وضع مستحضر التسمير الذاتي أوضحت الرابطة الألمانية لمستحضرات العناية بالجسم والمنظفات أنه ينبغي أولا إزالة الشعر من الجسم، مشيرة إلى أنه من الأفضل القيام بذلك مساء، كي يتسنى للبشرة الراحة طوال الليل.

ويراعى تطبيق مستحضر التسمير بحركات دائرية للحصول على نتيجة مثالية. وبعد تطبيق المستحضر ينبغي عدم الاستحمام لمدة لا تقل عن 3 ساعات، كما لا يجوز ممارسة أية أنشطة مسببة للتعرق كالرياضة، وذلك لتجنب نشوء بقع قبيحة المنظر.

وللاحتفاظ بالتأثير البرونزي الساحر، ينبغي تجديد طبقة مستحضر التسمير كل يومين، مع مراعاة استعمال الكريمات المرطبة، والتي تعمل على إبطاء تقشر طبقة الجلد العلوية.