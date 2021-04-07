أكلات رمضان.. تعرفي على طريقة تحضير ثومية المطاعم السورية في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أصبحت الثومية السورية جزءا من وجبات المصريين وهي من أنواع الصلصة التي يتم تقديمها بجانب عدد كبير من الأطعمة مثل البطاطس والفراخ والشاورما، لتعطي مذاقا لذيذا ومع انتشار الكثير من الأكلات والمقبلات الخاصة بالمطبخ السوري في مصر، يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل الثومية الأصلية.

لم تعد طريقة تحضير الثومية السورية صعبة كما كانت من قبل حيث تساءل العديد عن مكوناتها وهناك أكثر من وصفة وطريقة لعمل الثومية لكن الطريقة الأصلية لتحضيرها تحتاج إلى مكونات منها المايونيز، البطاطس، النشا، الجبنة، الشطة بحسب الأكلات وأنواعها.

لكن تلك «الثومية» التي نحصل عليها مع الوجبة في المطاعم السورية يمكن لأي شخص تحضيرها فى المنزل مثل المطاعم والمحلات الكبيرة بطريقة سهلة وسريعة التحضير، لذلك تابعوا معنا خلال السطور التالية أهم الوصفات لعمل الثومية السورية.

تحتاج الثومية السورية إلى بعض المقادير

ـ رأس متوسطة الحجم من الثوم

ـ رشة ملح حسب الرغبة في الزيادة أو النقص أو الطبيعي

ـ أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ـ كوب من زيت الذرة

كوبان من الزبادى أو الحليب الرائب

ـ كوب من زيت الزيتون تعرف على طريقة عمل شوربة الفريك

أما طريقة التحضير فهي سهلة وغير معقدة أحضري وعاء عميق وضعي به ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى عصير الليمون ثم أضيفي كوبين من الزبادى أو الحليب الرائب وقلبي المكونات سويا حتى تختلط مع بعضها ثم قومي بتقشير الثوم وغسله جيدا ثم أهرسيه هرسا ناعما بأي آلة حادة وضيفي الثوم المهروس إلى المكونات السابقة.

ثم أضفي ملعقتين كبيرتين من المايونيز وقلبي المكونات مرة أخرى حتى تختلط مع بعضها. وأحضري طبق التقديم وضعي به الثومية.