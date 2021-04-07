تحذير من فك مساند الرأس عند تركيب مقعد الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

حذر خبراء السلامة في نادي السيارات ADAC الألماني من فك مساند رأس مقاعد السيارة كإجراء احترازي عند استخدام مقعد الطفل في السيارة.

وعلل الخبراء ذلك بأن اختبارات التصادم أظهرت وجود خطر متزايد لإصابة الأطفال، الذين ليس لديهم مسند رأس في المقعد؛ حيث يعمل مسند الرأس على خفض القوى (التسارع وقوة الشد وعزم الانحناء) بشكل كبير.

وأشار الخبراء إلى أن المعايير، التي تتطلب التعديل، هي: وضعية جلوس الطفل، التي تكون قائمة للغاية، أو عندما يميل الطفل للأمام في وضعية النوم، أو المقعد الذي يميل إلى الجانب عند المنعطفات. وفي هذه الحالات، يوصى بتثبيت مسند الرأس بزاوية 180 درجة إن أمكن، أو إزالته.