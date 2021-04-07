«الذكاء نعمة».. ممثلة بريطانية تكتشف خيانة صديقها عن طريق ساعة رياضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نسمع عن الكثير من قصص الخيانة الزوجية لكن طريقة غريبة وغير مألوفة كشفت بها سيدة بريطانية خيانة صديقها لها من خلال ساعة اللياقة التي أظهرت لها الأسباب الكامنة وراء خيانة شريك حياتها، ولن تجد صعوبة في أن تكتشف المرأة بحيلتها الشيطانية تعرضها للخيانة الزوجية.

وخلال الأيام الماضية كشفت الممثلة والصحفية الإنجليزية السابقة «نادية إسيكس» والتي اشتهرت من خلال دورها في مسلسل «Celebs Go Dating »عن حيلة ذكية استطاعت من خلالها كشف خيانة صديقها عن طريق ساعة اللياقة الذكية.

وظهرت إسيكس الشهيرة بكتابة المقالات الفنية في الصحافة الإنجليزية في مقطع فيديو قائلة: «عاد صديقي في وقت غير معتاد بساعة متأخرة من الليل وأثناء وقت الإفطار في الصباح وجدت تنبيهًا على ساعة اللياقة الذكية الخاصة به وتبين لي أنه حرق 500 سعرة حرارية من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة صباحًا».

وأضافت السيدة أن هذه الفترة القصيرة التي حرق فيها زوجها سعرات حرارية بهذا الكم جعلتها تتساءل عن خيانته لها وأقر بخيانته لها مع إحدى الفتيات ونصحت الفتيات اللواتي يجدن ما وجدته في هذه الأساور الخاصة باللياقة يجب عليهن اتخاذ موقف لأن حرق السعرات بهذا الكم دون أوقات ممارسة الرياضة هي مغزى وقالت بعدها: «عرفت بأنه يخونني».

حيلة بسيطة تكشف خيانة جوزك.. تقدري تعرفيها من فيس بوك وتويتر

يذكر أن الفيديو الذي تداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة البريطانية حقق قرابة 48000 إعجاب وحوالي 500 تعليق على تطبيق «تيك توك» وتفاعلت الكثير من الفتيات مع تلك الحيلة، مؤكدات أن القصة أقنعتهن بشراء جهاز تتبع اللياقة البدنية الشهير حتى يستطعن اكتشاف خيانة أصدقائهن.

ووجدت الكثير من الفتيات ضالتهن، متمسكات بشراء هذا النوع من الساعات للحاق بالوقت الذي سيستمر فيه شركاء حياتهن إذا كنت لا يمتلكن ساعة Fitbit.