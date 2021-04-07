القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
05:29 ص | الأربعاء 07 أبريل 2021
نقدم لكِ طريقة عمل كابوريا بشاميل، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.
مقادير عمل كابوريا بشاميل
1 ونصف كيلو كابوريا مفتوحة
بصل
1 ملعقة كبيرة شبت
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب لبن
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملح وفلفل
1 كوب جبن موتزاريلا
طريقة تحضير كابوريا بشاميل
ترش الكابوريا بالملح والفلفل وتوضع في الفرن حتى تمام الطهي
تخلى الكابوريا من الصدفة، وتترك جانبا
الحشوة
تسخن الزبدة على النار ثم يضاف البصل ونقلب
ترش الجبنة على الوجه
توضع في الفرن حتى يحمر الوجه
يضاف البشاميل على الوجه.