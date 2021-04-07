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طريقة عمل كابوريا بشاميل

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

05:29 ص | الأربعاء 07 أبريل 2021

نقدم لكِ طريقة عمل كابوريا بشاميل، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل كابوريا بشاميل 

1 ونصف كيلو كابوريا مفتوحة

بصل

1 ملعقة كبيرة شبت

2 ملعقة كبيرة زبدة 

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن  

1 ملعقة صغيرة كركم 

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملح وفلفل

1 كوب جبن موتزاريلا   

طريقة تحضير كابوريا بشاميل

ترش الكابوريا بالملح والفلفل وتوضع في الفرن حتى تمام الطهي

تخلى الكابوريا من الصدفة، وتترك جانبا

الحشوة

تسخن الزبدة على النار ثم يضاف البصل ونقلب

ترش الجبنة على الوجه

توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

يضاف البشاميل على الوجه.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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