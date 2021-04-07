إطلالة الريف البريطاني تهيمن على الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تهيمن إطلالة الريف البريطاني على الموضة النسائية في 2021 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية فاليريا ليشت أن مفردات إطلالة الريف البريطاني تتمثل في نقوش الكاروه والألوان الطبيعية كالبيج والبني والأخضر، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق هذه الدرجات اللونية مع الألوان الزاهية كالأزرق الأزوري والمرجاني والبرتقالي للحصول على إطلالة عصرية جذابة.

ويعد جاكت الكارديجان من أهم مفردات إطلالة الريف البريطاني، وهو يأتي هذا العام بقصة عصرية كاشفة للبطن ليمنح المرأة إطلالة جريئة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وتشمل مفردات إطلالة الريف البريطاني أيضا خامة التويد والجلد ومعطف المطر "ترينش كوت" (Trenchcoat) وبوت تشيلسي (Chelsea Boot)، الذي يصل طوله إلى الكاحل، والبوت المصنوع من المطاط ذا الطابع الفخم.

وكأمثلة على إطلالة الريف البريطاني العصرية يمكن تنسيق بلوزة حريرية مع بليزر من التويد وسروال جينز أو بليزر من الجلد مع سروال من التويد.