قبل 3 شهور من الزفاف.. فتاة تكتشف وجود علاقة بين خطيبها وشقيقتها الكبرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت فتاة الجدل حولها، بعدما وجهت تساؤلا خاصا بها عبر موقع الاستفتاءات العالمي Reddit، عن تفكيرها في فسخ خطبتها بعد اكتشافها وجود علاقة بين خطيبها وشقيقتها الكبرى منذ سنوات.

الفتاة تكشف تفاصيل الأزمة

ومنذ أيام، اتجهت الفتاة البريطانية لموقع الاستفتاءات العالمي الشهير، لجمع الآراء من مستخدميه، حول صحة قرارها بفسخ خطبتها من صديقها، وذلك بعد أن اكتشفت أنه كان على علاقة سابقة مع شقيقتها الكبرى، موضحة أيضا أنه حاول الاقتراب منها مؤخرا من جديد وهو ما جعل الشك يتسرب داخلها، حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وكشفت الفتاة أنها ارتبطت بخطيبها منذ خمس سنوات، من خلال تطبيق مواعدة عبر شبكة الإنترنت، قائلة: «لقد كان رجلا عظيما ولم أشك فيه يوما ولو قليلا، لم أتخيل أن يخدعني أو يفعل أي شئ من شأنه يجعلني أتساءل عن التزامه تجاهي، صدمتي به هزتني كثيرا».

أما عن شقيقتها الكبرى، فقالت الفتاة البريطانية: «أختي الكبرى عظيمة أيضا، لقد مررنا بأزمات عديدة لكنني أحبها حقا، وأعتقد أن أحد الأسباب التي تجعل هذا يزعجني كثيرا هو أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة في مدرستنا، وبين أفراد أسرتنا، أختي شخصية رائعة ولديها زوج رائع أيضا، لكنني لم أتخيل فعلتها هي وخطيبي».

الشاب خدع خطيبته

وأوضحت الفتاة أنها وخطيبها كانا يخططان لعقد حفل زفاف صغير في يوليو المقبل، نظرا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، لكنها شعرت بصدمة عندما علمت بعلاقة شقيقتها القديمة مع خطيبها.

وقالت الشابة البريطانية: «عندما تعرفت على خطيبي كشف لي أنه كان على علاقة بفتاة أخرى قبلي، لكنها توفيت في حادث سير، ولم أكتشف طيلة هذه السنوات أنه كان يخدعني، وان حبيبته السابقة هي أختي الكبرى، لقدت شعرت بصدمة بالغة عند سماعي ذلك، من جانب شقيقتي التي قررت كشف الحقيقة لي قبيل زواجي منه بأشهر قليلة».