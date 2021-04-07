الامارات | وفاة أشهر فنان فنزويلي متأثراً بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر فنان فنزويلي متأثراً بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المغني الفنزويلي هنري ستيفن، الذي اشتهر بأغنيته التي حققت شهرة منقطعة النظير «ليمون ليمونيرو» في ستينات وسبعينات القرن الماضي، عن 79 عاماً، إثر مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19»، على ما أعلنت السلطات الفنزويلية.

وأكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر «تويتر»: «اليوم رحل هنري ستيفن، الفنان الشامل.. سنذكر دوماً، أسطورة في الموسيقى الشعبية الفنزويلية.. إرثه سيبقى بيننا». وفي 1968 عبّرت أغنيته «ليمون ليمونيرو» المأخوذة من عمل برازيلي، المحيط الأطلسي لتصبح أغنية الصيف في إسبانيا وتحقق نجاحاً عالمياً. ونال ستيفن سنة 1974 الأسطوانة الذهبية، مع أكثر من مليون أسطوانة مبيعة. .

وكتب وزير الثقافة الفنزويلي، إرنستو فييغاس: «أحد الكبار رحل: هنري ستيفن الموسيقي والممثل الفنزويلي، الذي استحوذ على قلوب وإعجاب أجيال عدة في بلدنا وخارجه».

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