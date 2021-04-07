الامارات | «طيران الإمارات» تتعاون مع «أصحاب همم» مبدعين لإصدار علب رمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تتعاون مع «أصحاب همم» مبدعين لإصدار علب رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ «طيران الإمارات» تقديم خدماتها المعتادة لركابها خلال شهر رمضان اعتباراً من غرة الشهر الكريم منتصف الأسبوع المقبل. وتقدم الوجبات هذا العام للركاب الصائمين جاهزة للأكل في علب خاصة. وتعاون فريق التصميم والإنتاج في «طيران الإمارات» مع فنانين محليين لإنتاج تصاميم علب مخصصة للخدمة الرمضانية.

والفنانون الذين تعاونت معهم «طيران الإمارات» في هذا المشروع هم من «أصحاب الهمم»، وقد جرى إبداع التصاميم خلال ورشة مشتركة عقدت في استوديو بدبي قبل انتشار جائحة «كوفيد-19». وأمضى الفنانون وفريق «طيران الإمارات» للإنتاج والتصميم يوماً كاملاً لتبادل الآراء وبحث الأفكار الخاصة بمعاني الشهر الكريم للوصول إلى التصميم الأمثل.

ويعمل الفنانون من «أصحاب الهمم» في استوديو «مواهب من الناس الجميلين» الواقع في منطقة الفهيدي التاريخية بدبي. وتسبّبت جائحة «كوفيد-19» في إغلاق الاستوديو. وتجسّد تصاميم العلب إبداع ومواهب أصحاب الهمم في دبي.

ودأبت «طيران الإمارات» منذ أكثر من 20 عاماً على توفير خدمات رمضانية متميزة لركابها، وشكّلت علب الوجبات الخاصة ركيزة أساسية في هذه الخدمات، حيث جسّدت التزام الناقلة بتوفير رحلات مريحة لعملائها طوال الشهر الكريم.

وستقدم «طيران الإمارات» علب الوجبات الخاصة لركابها الذين يحين موعد إفطارهم أو إمساكهم على الطائرات. وتشمل مكونات الوجبة المغذية الدجاج وسلطة الباذنجان مع القرنبيط والطحينة أو سلطة البطاطس والبصل، مع ساندويش الدجاج المغربي والحمص، وخبز عربي وتمر ولبن وماء. وبالإضافة إلى صناديق الإفطار والسحور للصائمين، تواصل «طيران الإمارات» تقديم خدمات الطعام المعتادة على الطائرات للمسافرين الآخرين.

وتقدم الوجبات الخاصة للمسافرين في جميع الدرجات على رحلات «طيران الإمارات» التي تتزامن مع موعد الإفطار.

ويتضمن نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه برامج دينية خاصة خلال شهر رمضان. ويمكن للعملاء مشاهدة برامج مثل «لعلهم يعقلون» الذي يقدمه الشيخ عبدالله موسى، أو «ليتدبروا آياته» الذي يتعمق في تفسير القرآن ويقدمه الدكتور عثمان الخميس. وهناك أيضاً بودكاست عربية مثل «سنع» لعبدالله حمدان بن دلموك، التي تلقي الضوء على الحياة اليومية والآداب التقليدية لشعب الإمارات، و«المتوصف - الجزء الأول»، وهي مجموعة من الأمثال والأقوال المأثورة التي تعكس حكمة وتاريخ الأسلاف، إضافة إلى قناة القرآن الكريم المتاحة على النظام.

- يعمل الفنانون من «أصحاب الهمم» في استوديو «مواهب من الناس الجميلين».

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