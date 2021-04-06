«تتجوزها طويلة ولا قصيرة».. شباب يكشفون لـ«هن» من الأكثر أنوثة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتفاخر بعض النساء بطولها وخاصة فارعات الطول منهن معتبرين أنه أحد مظاهر الجمال ومن وجهة نظر القصيرات أيضًا أن قصر قامة المرأة يدل على أنوثتها وعلى الجانب الأخر فالرجال أيضًا لديهم رأي في اختيار شركاء حياتهم لكن ذلك يتعلق بالذوق الشخصي وليست هناك قاعدة عامة.

يقول «محمد النساج» 25 عامًا أعزب إنه يفضل النساء قصار القامة رغم أنه طوله حوالي 179 سم لكنه يرى أن احتياجه للرومانسية يتطلب اختيار شريكة حياة قصيرة القامة لأنهن يحملن الكثير من مواصفات الأنوثة بعكس الطويلات، ويمكنك أن تشعر بأنك تحتويهن، ومن ضمن الأشياء العالقة في مخيلتي تجاه شريكة حياتي المستقبلية أن تكون قصيرة وأضع يدي على كتفيها أثناء المشي معا.

أما «مصطفى عبد الغني» 29 عامًا ومتزوج يقول إنه طويل القامة 192 سم ويرى أن إعجاب النساء بالرجال طوال القامة «دي قاعدة عامة مفيهاش شك مستحيل تلاقي ست تفضل الراجل القصير، سواء كانت طويلة أو قصيرة لكن الأمر بيختلف عند السيدات، هتلاقي ناس بتحب الطويلة وناس بتحب القصيرة، وده بيرجع لذوقهم الشخصي، لكن أنا زوجتى طولها 175 وبمعايير طول السيدات هي طويلة، وأنا بفضل الست الطويلة لأني طويل القامة، أما مقياس الجمال فالموضوع يرجع للأذواق».

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ويضيف «محمود عثمان» 29 عام ساخرًا: «أنا أفضل إني أتجوز الست القصيرة لأنها موفرة لحاجات كتير زي الهدوم، وكمان وهي نايمة مش هتاخد البطانية كلها، وعشان كمان أنا راجل قنوع وبرضى بكل حاجة أنا قررت أتجوز واحدة قصيرة، لكن في النهاية الموضوع بيرجع لطول الشخص هو يحدد المناسب لطوله في الزواج».

أما «عادل حمودة» 33 عامًا ومتزوج فقدم نصيحة لمن هو مقبل على الزواج قائلًا: «عشق الروح أهم بكتير من الشكل في حاجات كتيرة أهم من الطول والقصر أهم حاجة تكون بنت حلال وأنا مؤمن بمقولة وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني».

وكان مجموعة من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر أطلقوا بشكل واسع هاشتاج تساءلوا فيه عن مواصفات شريكة الحياة وقارنوا بين المرأة الطويلة والقصيرة ومن هي التي تحمل مواصفات أنوثة أكتر.