بعد إعلان تصالحهما.. خبيرة أبراج عن أصالة وأنغام: هيتخانقوا تاني بشراسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور ما يقرب من عامين على خلافتهما، شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من التصالح والاعتذار المفاجئ، بعدما قدمت الفنانة أصالة اعتذارها للفنانة أنغام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ودونت قائلة: «بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام، عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير، وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار، لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة».

أنغام تتقبل اعتذار أصالة

ومن جانبها، أعلنت أنغام، قبول اعتذار الأولى، مدونة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»: «كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار، وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير أني أقبل اعتذارك، وعفا الله عما سلف».

توافق برجي أصالة وأنغام

وفي السياق ذاته، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، خلال حديثها لـ«هن»، مدى توافق برجي كل من الفناناتين خاصة بعد إعلان تصالحهما سويا، حيث تنتمي أصالة لمواليد برج الثور، بينما أنغام من مواليد برج الجدي، وكلاهما أبراج ترابية، تتسم بالعند الشديد والشخصية القوية الصلبة.

عودة الخلافات بين أصالة وأنغام مرة أخرى

وتتوقع خبيرة الأبراج، عودة الخلافات مجددا بين النجمتين خلال الفترة القليلة المقبلة، متابعة: «هما حاليا في فترة هدنة من المشاكل، بس خلافاتهم هترجع تاني وبقوة وشراسة، وهتكون فيه منافسة قوية بينهم، لأنهم الاتنين أعند من بعض، وعندهم كبرياء عظيم، وثبات على الرأي، وفرص استمرار التصالح والعمل سويا مستحيلة».

خلافات أصالة وأنغام

ويذكر أن الخلافات نشبت بين كل من أصالة وأنغام، حينما تزوجت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابن شقيقة المخرج طارق العريان، الذى كان زوجا للفنانة أصالة نصري، وفتحت المطربة السورية النار آنذاك على الفنانة أنغام، واتهمتها بخطف زوج قريب زوجها على الملأ، وحذفت كل منهما حسابات الآخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.