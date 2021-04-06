الامارات | بالفيديو.. «الإمارات اليوم» في رمضان.. برامج ومواد متنوعة طوال الشهر الفضيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الإمارات اليوم» في رمضان.. برامج ومواد متنوعة طوال الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهل «الإمارات اليوم» شهر رمضان المبارك بسلسلة من البرامج، والمواد المتنوعة التي ستنشر ورقياً وعلى جميع منصاتها عبر التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام».

- خصت «الإمارات اليوم» أبطال خط الدفاع الأول ببرنامج أسبوعي.

وخصت «الإمارات اليوم» أبطال خط الدفاع الأول ببرنامج أسبوعي بعنوان «في البال»، يوثق في حلقات الإنجازات التي حققها أبطال خط الدفاع الأول من شرطة ومسعفين وأطباء، وغيرهم، حيث كان لهم الفضل الأكبر في اجتياز أصعب مراحل أزمة «كورونا»، ولعبوا دوراً أساسياً في حياة الناس طوال أشد الفترات التي عاشتها الدولة، ليسردوا لنا المواقف التي واجهتهم والتحديات التي اختبروها.

ولصيام روحي وصحي تخصص الصحيفة برنامج «نور» الذي يقدمه الدكتور أحمد عمارة، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، وهو ومضات روحانية في كيفية الصيام الروحي.

ويستمر كما في كل عام «كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد» في برنامج «اسأل الحداد»، ليجيب فضيلته بالصوت على استفسارات المتابعين المسجلة.

ومن البرامج والمواد الرمضانية الجديدة: «رمضانيات» وهو برنامج يعرض عادات بعض الدول العربية والإسلامية في شهر رمضان، و«ثقافة قانونية» ويقدمه المحامي والمستشار القانوني عبدالله آل ناصر ويعرض أهم الاستشارات القانونية، و«فوالة رمضان» وهو زاوية تفتح نافذه للقراء لعرض سُفَرهم في رمضان، و«لقطة قبل الإفطار» وهي زاوية مصورةتنشر لقطات عامة قبل الإفطار (شوارع - مساجد - مطاعم)، كما سيكون قراء الإمارات اليوم على موعد يومي مع زاوية «أطباق» التي تقدم وصفات يومية متنوعة وصحية مع طرق الطهي والمقادير لتقديمها على المائدة الرمضانية، إضافة إلى زاوية نصائح للصائم ويقدمها عدد من الأخصائيين والاستشاريين في مجال الصحة والتغذية، كما سيكون القارئ مع زاوية «مساجد» التي ستقدم رحلة مع أغرب وأضخم المساجد في العالم، إضافة إلى زاوية يومية تتابع أهم التجارب الدرامية والأدوار المميزة التي يقدمها ممثلون عرب في الدراما الرمضانية.

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