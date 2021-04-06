هل حبوب منع الحمل تسبب السرطان؟.. استشاري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

استخدام وسيلة لمنع الحمل من الأمور المهمة التي تشغل السيدات، وتُحاط المرأة بمجموعة من الشائعات المخيفة التي تنفرهن من اللجوء لاستخدام الأقراص المركبة لمنع الحمل، ولعل أبرز هذه الشائعات هو الإصابة بالأمراض السرطانية.

ويوضح الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد وأستاذ بمساعد بقسم النساء والتوليد بـ"قصر العيني" ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، لـ"الخليج 365" حقائق عن أقراص منع الحمل المركبة والسرطان.

1- سرطان المبيض وبطانة الرحم

استخدام أقراص منع الحمل المركبة يساعد على حماية المستخدمات من نوعين: سرطان المبيضين، وسرطان بطانة الرحم

وتستمر هذه الحماية لمدة تصل إلى 15 عاما أو أكثر، بعد التوقف عن الاستخدام.

2- سرطان الثدي

أثبتت الدراسات أن احتمالات إصابة السيدات اللاتي استخدمن أقراص منع الحمل المركبة لمدة أكثر من 10 سنوات بسرطان الثدي، هي نفس الاحتمالات بالنسبة للسيدات اللاتي لم يستخدمن الأقراص مطلقا، أي أن الأقراص لا تعد عاملا لتحفيز الخلايا السرطانية.

فوائد ومزايا صحية لأقراص منع الحمل المركبة:

1- تساعد في الحماية من:

• حدوث الحمل

•سرطان بطانة الرحم

•سرطان المبيض

• مرض التهاب الحوض

• تكيس المبيض

• أنيميا نقص الحديد

3- تقلل من:

• تقلصات الطمث

• غزارة الطمث

• آلام التبويض

• كمية الشعر في الوجه أو الجسم وتقلل من أعراض تكيسات المبيضين مثل (النزيف - حب الشباب - زيادة نمو الشعر بالوجه أو الجسم)

• أعراض داء بطانة الرحم (آلام الحوض - النزيف الغير منتظم).

مؤكدا أن السيدات يمكنهن البدء في استخدام أقراص منع الحمل المركبة:

• بدون فحص الحوض.

• بدون تحاليل للدم أو أي تحاليل روتينية أخرى.

• بدون الفحص للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم.