بجاكيت أسود وروج أحمر.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ومحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها رفقة الفنان محمد إمام عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت هنا بتيشرت باللون الأبيض مع جاكيت باللون الأحمر وبنطلون جينيز فاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها حذاءً باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما الفنان محمد إمام ارتدى جاكيت باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الغامق ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأبيض.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد إمام يشاركان في مسلسل "النمر" المقرر عرضه في رمضان 2021.