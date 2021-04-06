احذر التعرض للمزاج السيئ يصيبك بـ السرطان.. وخبير يكشف السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

للعامل النفسي دورًا كبيرًا في التأثير على الصحة الجسدية للفرد، فلا يصل تأثيره إلى الحالة المزاجية فقط، بل تطول الصحية أيضًا، إذ يتسبب في تعرض صاحبه إلى إمكانية الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، والتي من بينها ويعد أخطرها السرطان بأنواعه المختلفة.

متعافو من السرطان يسردون تجاربهم مع الإصابة

تجارب شخصية مريرة عاشها العديد من الأشخاص خلال معاناتهم مع مرض السرطان اللعين، إذ يكشفون خلال حديثهم لـ«هن»، عن مدى تأثير الحالة المزاجية السيئة لهم في حدوث الإصابة.

«بيتنا جت عليه فترة كان في مشاكل كتيرة بين أمي وأبويا، وعشت حالة نفسية صعبة، وافتكرتها هتاخد وقتها وتعدي، خصوصًا بعد جواز والدي على والدتي، بس مع الوقت الزعل زاد، ومبقتش بعاني من النفسية بس، لا في وجع بدأ يظهر في جسمي بشكل متكرر، وكشفت عادي، اتفاجئت بعد الفحوصات إني عندي سرطان دم، والصدمة الأكبر كانت بالنسبالي إنه جالي بسبب حالتي النفسية السيئة».. حسب نرمين عاطف، ربة منزل.

أحمد عبد المقصود، طالب جامعي، يكشف تفاصيل إصابته بورم خبيث في المخ، والذي عانى منه خلال سنوات طويلة: «من 3 سنين عرفت إني عندي ورم خبيث في المخ وطبعًا عيشت فترة صعبة متتوصفش، بس عرفت من الدكاترة بعد كده إن حالتي النفسية الوحشة اللي كنت بعيشها قبل اكتشاف المرض، كانت عامل مؤثر من عوامل إصابتي».

طبيب يكشف كيفية تأثير الحالة النفسية على التعرض للإصابة بالسرطان

وفي السياق ذاته، يوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال حديثه لـ«هن»، كيفية تأثير المزاج السيء في إمكانية التعرض للإصابة بالمرض اللعين.

وقال «فرويز»، إن الحالة النفسية السيئة تؤدي إلى تغير النواقل العصبية بالمخ، وهي ما تؤدي بدورها إلى انخفاض عنصرين الدوبامين والسيلاتونين، وزيادة النور أدرينالين، والذي يعمل على انقباض الأوعية الدموية في الجسم، ومن ثم نشاط الخلايا السرطانية وأعدادها وأحجامها، وهو ما يساهم في تقليل المناعة ويصبح الجسم معرضًا بسهولة بالغة للإصابة بالمرض.