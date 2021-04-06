مغنية كويتية تزعم ظهور أعراض غريبة عليها بعد تلقيها لقاح كورونا: «وشها أتنفخ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زعمت الفنانة الكويتية شيماء سليمان ظهور أعراض وعلامات غريبة على وجهها بعد تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متسائلة هل يمكن أن يكون ذلك بسبب اللقاح.

ومن خلال مقطع فيديو ظهرت شيماء سليمان عبر حساب «سناب شات» وهي منتفخة الوجه والشفتين وقالت إنها فور تلقيها لقاح فيروس كورونا ظهرت عليها أعراض مثل احمرار في الأنف وتورّم في الشفتين.

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وعبرت المغنية الكويتية عن دهشتها من تلك الأعراض، التي ظهرت عليها متسائلة عن سبب حدوث هذه المشكلة حيث اعتقدت أن هذا ربما يكون بسبب تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام» ما قالته الفنانة الكويتية في الفيديو الذي أظهر ملامحها وجهها متورمة وبدت فيه بملامح وجه مختلفة وعبروا عن مخاوفهم تجاه اللقاحات التي يتم الإعلان عنها لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت شيماء إنها تشعر بحرارة شديدة في أنفها وعبّرت عن خوفها مؤكدةً أنها لم تخضع إلى أي عملية تجميل ورجح البعض أن السبب الرئيسي في ظهور تلك الأعراض هو حساسية من المكياج أو من حقن الفيلر ومما جاء في التعليقات: «إذا حاقنة فلر تتورم المناطق المحقونة بعد اللقاح» و«هاديك حساسية من المكياج» و«وهذا الشي طبيعي بأي لقاح بالعالم تصير بعض الأعراض وتخلص في ليلة».

كانت شيماء قد وعدت جمهورها ومتابعيها على صفحاتها الشخصية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعية بمفاجأة ودونت «مساء الخير على متابعيني الراقيين من كل العالم سواء الخليج أو الوطن العربي، أحبكم وايد شكرا بحجم السماء على دعمكم وحبكم وتشجيعكم يوم عن يوم تزيدوني إصرار إني أكمل باللي ابتديت فيه».

وكانت المطربة الشابة قد فاجأت جمهورها قبل نحو شهرين عندما أعلنت اعتزالها التمثيل على المستوى الدرامي للتلفزيون وذلك بشكل نهائي دون عودة موضحة أنها لن تكون موجودة في هذا المجال وستظل تغني وتظهر في المسرح فقط.